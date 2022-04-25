تعاونت شركة “تساهيل” للتمويل الصغير ومتناهي الصغر مع بنك الطعام المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل بقرى مصر المختلفة خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها إنها تبرعت بقيمة 5000 كرتونة من المواد الغذائية الجافة لعدد 5000 أسرة ، وقد قام بنك الطعام بتجهيز وتوزيع الكراتين على الأسر المستحقة بقرى الجمهورية المختلفة لسد احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك طبقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبنك.

تهدف “تساهيل” من خلال هذه المبادرة الخيرية، إلى استكمال القيام بدورها المجتمعي تجاه الأسر الأكثر احتياجا، والذي يكمن في تطوير المجتمعات المصرية على كافة مستويات التنمية المستدامة، وتمكين الفئات المهمشة والأولى بالرعاية بالتعاون مع الحكومة وأصحاب المصالح المعنيين، وذلك لتحسين جودة الحياة الخاصة بهم.

بدوره، قال إسلام ايوب ، المدير المالى بشركة تساهيل إن شركة تساهيل تسعد بكونها شريكا لبنك الطعام المصري من اجل الوصول للفئات الأولى بالرعاية في مجتمعنا المصري. وأضاف ايوب أن هذا التوجه يأتي في صلب عمل شركة تساهيل التي تعد الشركة الرائدة في التمويل متناهي الصغر، الذي يهدف الى اعطاء فرصة لرواد الأعمال لبداية مشروعاتهم الصغيرة بهدف تحسين أوضاعهم المادية والمعيشية. و اختتم ايوب كلمته بقوله أن هذه الشراكة بداية لأعمال تنموية عديدة تنوي شركة تساهيل القيام بها، و سيتم الاعلان عنها قريبا.

وعبر محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن سعادته لاهتمام شركة “تساهيل” بالقيام بدورها المجتمعي من خلال تعاونها مع بنك الطعام لتحقيق أهدافه ودعم انشطته في تنمية المجتمع المصري من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لتحقيق حياة كريمة للمستحقين على مستوى الجمهورية وضمان غذاء أمن و صحي لهم”

و تعمل شركة “تساهيل” منذ نشأتها في 2015 على تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر لرواد الأعمال بمصر، وقد قامت بتقديم تمويلات لاكثر من 2 مليون مشروع متناهى الصغر منذ بدء الشركة اعمالها فى 2015 مما ساعد في إقامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتضمن لهم ولأسرهم دخلاً مستداماً ومستوى معيشي ملائم ، وذلك استناداً على إجراءات آمنة وميسرة تدعم جهود الدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

كما تتبنى “تساهيل” نهجاً مرناً للتمويل متناهي الصغر، يضمن لكافة الفئات وبالأخص القطاع غير الرسمي وصغار العملاء الحصول على تمويلات لتنمية مشروعاتهم وزيادة دخلهم ، وذلك إيماناً بالدور الذي تضطلع به مشروعات التمكين الاقتصادي في تدعيم جهود الدولة المصرية نحو مكافحة الفقر والبطالة، بما يتسق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تتبنى “تساهيل” نهجاً مرناً للتمويل متناهي الصغر، يضمن لكافة الفئات وبالأخص القطاع غير الرسمي وصغار العملاء الحصول على تمويلات لتنمية مشروعاتهم وزيادة دخلهم ، وذلك إيماناً بالدور الذي تضطلع به مشروعات التمكين الاقتصادي في تدعيم جهود الدولة المصرية نحو مكافحة الفقر والبطالة، بما يتسق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.