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«3045 حالة جديدة و36 وفاة».. تسارع وتيرة إصابات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19). وأشارت الوزراة عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تسجيل 36 حالة وفاة بفيروس كورونا . من جهة أخرى أكدت السعودية تسجيل 1026 حالة تعافٍ…

محمود خاطر 3:44 م, الأحد, 7 يونيو 20 3:44 م, الأحد, 7 يونيو 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأشارت الوزراة عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تسجيل 36 حالة وفاة بفيروس كورونا .

من جهة أخرى أكدت السعودية تسجيل 1026 حالة تعافٍ من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72,817.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 98 ألفا و869 منذ بدء تفشي الجائحة حتى أمس.

ولم تسجل السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية معدل إصابات يومي أعلى من المسجل السبت.

وكان المعدل الأعلى للإصابات اليومية قبل ذلك في 15 مايو الماضي، بعد أن سجلت المملكة 2840 إصابة جديدة في ذلك اليوم.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء المرض في البلاد 676.

في حين كانت قد أعلنت الوزارة عن تسجيل 1175 ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 71 ألفا و791 في عموم البلاد.

وكانت قد خففت المملكة القيود المفروضة لمواجهة الجائحة ورفعت حظر التجول عن عدد من المدن.

كما سمحت المملكة بصلاة الجماعة في المساجد في 26 مايو الماضي، قبل أن تعود وتمدد ساعات حظر التجول في مدينة جدة.

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بقلم محمود خاطر

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