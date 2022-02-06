تسارع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال 2021

ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن - المركبات التي تعمل بالوقود ولكن بها أيضًا مكون كهربائي يقلل الاستهلاك - بنسبة 60٪ عن العام السابق وبلغت ما يقرب من 20٪ من إجمالي حصة السوق

اشترى الأوروبيون العديد من السيارات الهجينة في أوروبا خلال عام 2021 لأول مرة، حيث تمضي المفوضية الأوروبية قدمًا في عزمها على حظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول العام 2035، حسبما ذكر موقع “يورو نيوز”.

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن – المركبات التي تعمل بالوقود ولكن بها أيضًا مكون كهربائي يقلل الاستهلاك – بنسبة 60٪ عن العام السابق وبلغت ما يقرب من 20٪ من إجمالي حصة السوق.

وهذا يتساوى مع سيارات الديزل العادية، التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 31٪ في جميع أنحاء القارة ، وفقًا لاتحاد المصنّعين الأوروبيين (ACEA).

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والتي يمكن شحنها في محطات الشحن الكهربائية، بنسبة 70٪ بينما زادت السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 63٪.

وتبلغ نسبة السيارات الكهربائية بالكامل الآن 9.1٪ من جميع السيارات المبيعة، بارتفاع من 1.9٪ في عام 2019 و5.4٪ في عام 2020 بسبب الدعم المقدم من الحكومات الوطنية وزيادة المعروض من الشركات المصنعة.

كما زادت مبيعات السيارات الهجينة المجهزة بمحرك احتراق ومحرك كهربائي صغير بنسبة 70.7٪ ، حيث تم بيع 867092 سيارة وحصة سوقية تبلغ 8.9٪.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى حظر مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035 ، مما دفع السوقين الرئيسيين في أوروبا، وهما فرنسا وألمانيا، إلى تعزيز البنية التحتية وتصنيع السيارات الكهربائية.

لكن السويد وأيرلندا وإيطاليا شهدت جميعها مضاعفة مبيعاتها من الكهرباء في عام 2021.

وشهدت المملكة المتحدة زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 76٪ على مدار عام واحد، بينما في النرويج ، كان تسعة عشر طرازًا من بين 20 طرازًا جديدًا من السيارات الجديدة الأكثر مبيعًا في النرويج في يناير يعمل بالكهرباء، مع حصة سوقية غير مسبوقة بلغت 83.7٪.