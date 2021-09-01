تسارع عملية الاعتماد على الحوسبة السحابية فى قطاع التأمين بعد جائحة كورونا

على الرغم من أن التحول إلى الحوسبة السحابية كان بالفعل يسير على ما يرام فى قطاع التأمين قبل انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، إلا أنه تحول على ما يبدو إلى أولوية أكبر الآن حيث تتطلع شركات التأمين إلى التخلص من النفقات الثابتة، وتستند شركات التأمين إلى نموذج الحوسبة السحابية المعتمد على حجم الاستخدام ، ويمكن هذا النموذج المستند على لااستخادم والاستهلاك من تسهيل إدارة المصروفات في حين تمكن الاستفادة من الخدمات السحابية الشركات من الابتكار وخفة الحركة.

المساهمة فى عمليات التحليلات المتقدمة

وكشف تقرير مركز ديلويت للخدمات المالية أن التحول نحو الحوسبة السحابية يتسارع خلال العام الحالى فى قطاع التأمين لبناء الأسس التى تسمح لشركات التأمين بسرعة وتنفيذ التحليلات المتقدمة بشكل فعال من حيث التكلفة وأدوات التشغيل الآلي.

وأوضح المركز أنه من أجل تحديد أولويات الاستثمار السحابي ، يجب أن تبحث شركات الاتصالات عملية ترحيل وتحديث أنظمة المشاركة أولاً ، وتمكين طرق مختلفة للتفاعل معها ومع العملاء وقنوات التوزيع، بعد ذلك ، يجب على شركات التأمين النظر في نقل أنظمة التسجيل ، وجاهزة الأنظمة للتقنيات الرقمية لتعمل على توليد نماذج أعمال جديدة ، وفي سبتمبر 2020 على سبيل المثال قررت شركى بةردينشال للتأمين Prudential الاستفادة من الشراكة مع شركة Vitech القائم على السحابة V3locity كمنصة إدارتها الأساسية عبر أنشطة التأمين فى المجموعة.

فوائد الحوسبة السحابية فى قطاع التأمين

وهناك العديد من الفوائد التكنولوجية والأعمال الجديدة المتولدة من نشاط الحوسبة السحابية وتتمثل الفوائد على النشاط بناء أنظمة خدمة ذاتية تحت الطلب مثل الدفع أولاً بأول ، والدفع حسب النمو وكذلك الوصول إلى الحلول التكنولوجية والتقنية عند الطلب ، وتقليل عبء الدخول في منتجات جديدة أو الأسواق.

أما الفوائد التى تعود على الكنولوجيا فهى مرونة سريعة أو توسع الوصول إلى شبكة واسعة ، في اي وقت وفي اي مكان مع رشاقة تكنولوجيا المعلومات / سرعة الوصول إلى الأسواق، ويجب على الشركات أن تضع في اعتبارها أن اعتماد الحوسبة السحابية يتجاوز تحديث تكنولوجيا المعلومات، و لكي تتحقق الفوائد يجب أن تكون تلك العملية جزءًا من أعمال أوسع نحو التحول ، بما في ذلك التكامل بين العنصر البشىر والعمليات.

ويخلق ذلك عدة هواجس مثل الخصوصية وأمن البيانات حيث ينبغي أن تكون تلك الملفات أيضًا في قمة اهتمامات شركات التأمين ، حيث لا تزال شركات التأمين كذلك مسؤولة عن حماية بيانات العملاء من خلال عمليات التشفير وتطبيق الأمان المناسب وضوابط الوصول إلى التطبيقات السحابية.