تسابق بين مطورى الساحل الشمالى فى إنشاء الفنادق داخل المشروعات الجديدة بالمنطقة

تشهد المشروعات العمرانية الجديدة فى منطقة الساحل الشمالى تسابقًا لافتًا بين المطورين فى تنمية وإنشاء المكونات الفندقية، سواء أكانت فنادق مستقلة أو غرف فندقية تدار عبر أشهر العلامات العالمية للإدارة، وهو الأمر الذى يتماشى مع خطة الدولة فى زيادة الفنادق، وتشغيل المنطقة طوال العام.

يشار إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت إعلان أكثر من شركة تطوير عقارى رغبتها أو خطتها الفعلية لإنشاء فنادق متنوعة فى مشروعاتها بالساحل الشمالى، كان أبرزها مجموعة إعمار مصر للتنمية، والتى تخطط لإطلاق أكثر من فندق حيوى فى الساحل، ثم شركات أخرى منها سوديك، الأهلى صبور، أكام الراجحى للتنمية العقارية، وغيرهم.

تأتى تلك الاستثمارات الفندقية الجديدة، تماشيًا مع خطة الدولة لمضاعفة الطاقة الفندقية عبر جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لإنشاء فنادق جديدة تسهم فى استيعاب الزيادة المستهدفة إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتستهدف الحكومة تنفيذ مشروعات تستوعب 34 مليون نسمة بالساحل الشمالى الغربى خلال الـ40 عامًا المقبلة، مستغلة ما يتميز به من نطاق واسع يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبا، وتوافر كافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوي.

أحمد عيسى، وزير السياحة، قال إن تلك الخطوات تؤكد قوة الاستثمار فى مصر، كما أن الوزارة تهدف فى إطار خطتها الحالية للنهوض بقطاع السياحة، ودعم القطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبي، وتمكينهم من المشاركة فى هذه النهضة عن طريق تقديم المزيد من التيسيرات المتعلقة بالترخيص والتنظيم.

وذكر أن مصر تشهد حاليًّا نموًا كبيرًا فى عدد الغرف الفندقية وفق الخطة الموضوعة لزيادة معدلات السياحة، إذ بلغ عدد السائحين فى شهر أبريل الماضى من العام الحالى 1.350 مليون سائح، ويعتبر ذلك من أعلى المعدلات فى تاريخ السياحة المصرية، مضيفًا أنه من المستهدف وصول عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون مفتاح بحلول عام 2028، وتحتاج مصر إلى زيادة عدد الشركات الكبيرة لسرعة إحداث نمو سريع فى هذه الصناعة.

ولفت إلى أن الخطوة القادمة للوزارة هى التأكد من استفادة القطاع الخاص من قانون الاتحاد والغرف السياحية، والذى يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تكوين مؤسسات مدنية، تستطيع تحويل الأفكار إلى دراسات تستخدم فى التأثير على صانع السياسة، للمساعدة فى تلافى الفجوات الموجودة فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق بيئة صالحة لتنظيم هذه الصناعة الهامة.

وأوضح أن النصف الأول من العام الماضى استقبلت مصر 5 ملايين سائح، بالإضافة إلى 7 ملايين سائح فى النصف الثانى من العام نفسه، كما حقق شهر يناير من العام الحالى معدلًا أعلى من المستهدف له، ومن المخطط الوصول إلى 15 مليون سائح فى نهاية العام الحالى و20 مليون سائح فى العام القادم، و30 مليون سائح بحلول عام 2028.

إعمار مصر

بداية كشف شركة إعمار مصر فى بيان صحفى عن سعيها لتطوير مجموعة من 10 فنادق بما يعادل حوالى 3000 غرفة فندقية فى منطقة الساحل الشمالى بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه، وفقا لمحمد العبار مؤسس المجموعة.

وافتتحت شركة إعمار مصر فندق ذا أدريس بيتش ريزورت لجديد بمنطقة مراسى فى الساحل الشمالى تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، ليمثل بذلك ثانى الفنادق والمنتجعات التى يتم إطلاقها فى مصر تحت العلامة التجارية Address Hotels and Resorts .

تأتى تلك الخطوة امتدادًا لرؤية شركة إعمار مصر التى ترتكز على تطوير منطقة الساحل الشمالى والعمل على الارتقاء بقطاع الفنادق والضيافة بها، إسهاماً منها لتحويل مصر لوجهة مركزية للسياحة الترفيهية.

ويقع الفندقعلى مساحة 86.1 ألف متر مربع، وتم تشييده لينفرد بموقع غير مسبوق على شاطئ مراسي، والذى سيستمتع به الرواد من خلال شاطئ خاص يمتد على مساحة 160 مترًا لضمان تجربة تتسم بالخصوصية، ذلك بجانب موقع الفندق الاستثنائى بالقرب من مراسى مارينا ونادى اليخت.

ويضم الفندق أيضًا 118 غرفة فندقية وأجنحة مصممة على طراز خاص، 169 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 69 كابينة تقع مباشرة على الشاطئ ومراسى مارينا.

حرصت شركة إعمار مصر على تصميم هذا الفندق ليشمل كافة المرافق المتنوعة، إذ يضم 4 حمامات سباحة ونادٍ رياضى وصحي، ونادى للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم.

بهذه المناسبة قال العبار: «فخور بافتتاح المنتجع فى منطقة الساحل الشمالي، فالخطوة تعكس إيماننا الكبير بالسوق المصرية وحرصنا الممتد للاستثمار فى مصر لتحويلها إلى مركز عمرانى سياحى عالمي”.

وقامت إعمار مصر بالفعل خلال السنوات الماضية بافتتاح فندق Address Marassi Golf Resort وتجديد وافتتاح فندق العلمين ذلك بالإضافة لخمس Boutique Hotels، ومن المقرر أن تقوم الشركة قريباً بافتتاح منتجع ڤيدا مارينا.

أضاف العبار أن رؤية شركة إعمار مصر قد تجسدت أيضاً من خلال تطوير مشروع مراسى الذى يقدم أحدث وأرقى مستويات التصميم فى عالم التطوير العقاري، كما أنه أصبح الآن يتمتع بأكبر ميناء بحرى لليخوت على ساحل البحر المتوسط لتصبح مصر معبراً استراتيجياً لمحبى سياحة اليخوت حول العالم.

الجدير بالذكر، أن شركة إعمار مصر حققت نقلة نوعية فى المجتمعات السكنية المتميزة من خلال مجموعة تضم 6 مشاريع فى مصر ومنها منتجع مراسى وSoul بالساحل الشمالي، أب تاون كايرو بوسط القاهرة، وميڤيدا بالقاهرة الجديدة، بالإضافة لكايرو جيت فى الشيخ زايد، وبيل ڤى فى منطقة الشيخ زايد الجديدة.

جايا الأهلى صبور

أما شركة الأهلى صبور فقد أعلنت منذ شهر تقريبًا عن بدء فى تسليم المرحلة الأولى من مراحل مشروعة جايا رأس الحكمة فى الساحل الشمالي، إذ بدأت تسليم عدد 500 وحدة بتصميمات مختلفة ومتميزة بكامل خدماتها.

يقع مشروع جايا فى قلب الساحل الشمالي، فى الكيلو 194 على طريق الإسكندرية مطروح ، على بعد 57 كيلومترًا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا بمساحة حوالى 284 فدانًا.

وأكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من التسليمات فى عدد من مشروعاتها ضمن خطة الشركة فى تسليم 3000 وحدة فى كل المشروعات خلال العام الحالي، خاصة أن العمل يتم على قدم وساق فى المراحل الجديدة بكل المشروعات المطروحة.

وتابع صبور أنه جارٍ تسليم عدد 500 وحدة فى مشروع جايا يستمتع أصحابها بصيف متميز هذا العام داخل المشروع، إذ بدأت الأهلى صبور تنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد على فكر جديد فى الإدارة والتسويق خلال المرحلة القادمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.

وأضاف صبور أن مساحة GAIA البنائية تصل لحوالى %20 من مساحة الأرض الكلية التى تقدر بحوالى 284 فدانا مقسمة على 3571 وحدة و الـ %80 الباقية من المساحة التى تصل إلى حوالى مليون متر تقريبا تضم 44 حمام سباحة وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات خاصة بالمشروع بتكاليف إنشائية تصل لحوالى 8 مليارات جنيه.

كما حقق المشروع مبيعات تصل لحوالى 3.5 مليارات جنية هذا العام حتى بداية هذا الصيف من إجمالى مستهدف 4 مليارات جنيه هذا العام، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المشروع.

كما يضم المشروع فندق Kynd 01أحد فروع سلسلة فنادق Kynd وهى إحدى العلامات التجارية الجديدة التابعة لشركة الأهلى صبور، وقريبا سيتم افتتاح فندق شيراتون فى جايا بالإضافة إلى وجود عيادات طبية وملاعب رياضية وكافيهات ومطاعم وبراندات عالمية، مثل مطعم Bar Du Port .

وتتنوع وحدات جايا التى يصل عددها إلى 3571 وحدة ما بين فيلات بمساحات تبدأ من 262 مترا مربعا إلى 284 مترا مربعا، وتوين هاوس بمساحات تبدأ من 175 مترا مربعا، ودوبليكس وشاليهات بمساحات من 122 مترا مربعا إلى 147 مترا مربعا، بتسهيلات متميزة وخطة سداد على 9 سنوات.

واتساقا مع ذلك قال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن الفنادق من أبرز مكونات التنمية العمرانية فى أى منطقة بالعالم، وبالتالى من المنطقى تسابق المطورين فى تأسيسها مستقبلاً لضمان توافر أكبر قدر من الغرف والمساحات اللازمة لتغطية الطلب المتزايد على الساحل الشمالى سواء من الداخل أو الخارج.

وتابع الساحل يعانى حاليًا من الارتفاعات اللافتة فى أسعار الغرف والفنادق لمستويات تفوق نظيرتها فى أوروبا، ومع تزايد تلك المشروعات سيتم النزول بتلك الأسعار بما يعمل على جذب فئات جديدة من النزلاء والسياح.

سوديك

أما شركة سوديك، فقد أعلنت مؤخرًا شراكتها مع نوبو للضيافة والتى تشمل خطط التوسع الخاصة بعلامة نوبو العالمية لأول مرة فى مصر، من خلال تطوير فندقين فاخرين ووحدات فندقية، إضافة الى لمطعم نوبو الشهير بمشروعات سوديك.

وبموجب الشراكة، سيتم إطلاق علامة نوبو العالمية فى اثنين من مشروعات سوديك فى كلاً من زايد الجديدة والساحل الشمالي، وبدعم من خبرة وسمعة سوديك الممتازة فى السوق المصرية.

وستتضمن توسعات نوبو فى مصر إقامة فندقين خمس نجوم باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات، إضافة لمطعم نوبو الشهير ووحدات سكنية فندقية تحمل علامة نوبو، فضلاً عن باقة متكاملة من المنشآت والمرافق التى ستخدم القاطنين والزوار طبقًا لأفضل المعايير العالمية.

ويقع فندق ووحدات نوبو الفندقية على الطريق المؤدى للساحل الشمالي، وهو ما يتيح للسكان التوجه للساحل الشمالى للاستمتاع بعطلات نهاية الأسبوع والأعياد بكل سهولة.

من ناحية أخرى، يقام فندق ووحدات نوبو الفندقية فى أحدث مشروعات سوديك بالساحل الشمالى والذى يشغل مساحة 440 فدانًا على واجهة شاطئية رائعة.

ويتيح المشروع إطلالة خلابة على البحر المتوسط فى منطقة رأس الحكمة بشواطئها الرملية، إحدى أسرع الوجهات الشاطئية الفاخرة نموا فى المنطقة، والتى تتوافق مع أجواء وتقاليد علامة نوبو العالمية الراقية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الوجهة الشاطئية الفاخرة لسوديك فى الساحل الشمالى بصورة موسمية فى الفترة من مايو حتى أكتوبر من كل عام.

وتعليقًا على هذة الشراكة، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: “تعد شراكتنا مع مجموعة نوبو للضيافة شهادة على مكانة سوديك وقدرتها على اجتذاب شركاء عالميين من الطراز الأول، حيث تمثل علامة نوبو العالمية الشهيرة اختيارًا مثاليًا وإضافة قيمة لمشروعاتنا المتميزة، كما أنها تمنح أحدث مشروعاتنا الشاطئية فى الساحل الشمالي، تجربة استثنائية لأرقى مستويات الضيافة طبقًا لأعلى معايير الرفاهية العالمية”.

أكام الراجحي

أما شركة أكام الراجحى للتطوير العقارى فتخطط لإنشاء فندق متكامل، فى مشروعها دوس الساحل الشمالى، باستثمارات 5 مليارات جنيه، واتفقت مع فنادق ومنتجعات «IHG» على تولى عملية الإدارة.

قال المهندس عبدالوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحى السعودية والشريك المؤسس لشركة اكام الراجحى خلال كلمته، إن توقيع مثل هذا الاتفاق يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة فى تنفيذ مشروع مختلف بمنطقة الساحل الشمالي، وترك بصمة مؤثرة فى هذه المنطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بشكل عام والعلامة التجارية فوكو بوجه خاص لهما مكانة عالمية مرموقة، وصاحبة بصمة مميزة وراسخة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن خلال وجودها فى عدة مواقع فى الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولذلك سيكون بمثابة خطوة قوية جدا كأول منتجع فندقى يحمل علامة «فوكو» على البحر المتوسط.

بينما أشار عصام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة أكام الراجحي، إلى منطقة رأس الحكمة أحد أهم المناطق الاستثمارية على خريطة مصر السياحية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، نظرا لجاذبية هذه المنطقة الساحرة التى تتمتع بثالث أفضل شاطئ على مستوى العالم، والتى اختارتها لإطلاق أولى مشروعاتها وهو مشروع Dose بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانًا.

وأوضح منصور أن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر، والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة وخاصة فى المدن الساحلية والجديدة، ما سيساهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وأضاف أن فندق ومنتجع «فوكو» سيتكون من 300 غرفة فندقية وشاليهات، وتوين هاوس على البحر مباشرة، ويقدم كل الخدمات الترفيهية والسياحية للمشروع، ومناظر طبيعية وبحيرات صناعية، وحمامات سباحة، وناديًا صحيًّا، وممرات للجري، وركوب الدراجات، ومركز تسوق، ومتنزه مائى أكوا بارك.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG فى منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، إن العلامة التجارية “فوكو” تتمتع بمكانة مميزة، وتحظى برواج وجماهيرية كبيرة بالشرق الأوسط، موضحًا أنها منذ انطلاقها فى 2018، حققت نموًا سريعًا، ووقعت اتفاقيات وتعاقدات متعددة فى جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأشار مطر إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعتبر من أهم شركات الضيافة العالمية، ولديها 7 فنادق فى مصر، وتقوم بتطوير 10 فنادق أخرى، وتدير 81 علامة تجارية فندقية، وتمتلك أكثر من 6000 فندق مفتوح فى أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1900 فى طور التطوير والإنشاء.

مدار أزهى نورث

وفى نفس السياق، تسعى شركة مدار للتطوير العقارية للتعاون مع شركة “صن رايز” للمنتجعات والفنادق العائمة، والتى لها انتشار واسع فى القطاع السياحى والفندقي، وهذا ما دفعنا لإنشاء مجموعة من الفنادق المتميزة داخل مشروعات مدار العقارية وخاصة فى أزهى نورث كما هو فى أزهى السخنة.

مشروع أزهى نورث، سوف يتضمن فندقا مستوى 5 نجوم تحت اسم مجموعة “صن رايز”، وتبلغ طاقته 130 غرفة، ومن المستهدف أن يكون من أفضل الفنادق المطلة على شواطئ البحر المتوسط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية 150 مليون دولار، ومن المخطط افتتاحه فى صيف 2024.

يتضمن المشروع وحدات سكنية وفندقية وتجارية وواحد من أكبر وأكثر الفنادق رفاهية، والذى سيتم إنشاؤه على أحدث طراز، علاوة على أكبر كريستال لاجون فى الساحل الشمالى على مساحة 45 فدانا، ليجعل جميع الوحدات إما ذات إطلالة مميزه على البحر أو تقع مباشرة على الكريستال لاجون.

وتعد شركة مدار من أوائل الشركات التى حصلت على القرار الوزارى لتنفيذ مشروعها أزهى نورث بمنطقة رأس الحكمة وبالفعل بدأت الشركة فى الأعمال الإنشائية فور صدور القرار، للالتزام بالجدول الزمنى الموضوع وتسليم عملائها فى صيف 2026، ومن المقرر أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 20 مليار جنيه.

وأطلقت شركة مبانى ادريس مشروعها الجديد “كون”، والذى سيقام على مساحة 447.657 ألف متر مربع بموقع متميز برأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات تصل لحوالى 6 مليارات جنيه، و يضم المشروع أيضاً غرف فندقية و Clubhouse ومنطقة تجارية.

وتماشيا مع ذلك توقع تقرير لشركة نايت فرانك البريطانية للاستشارات العقارية أن يشهد الساحل الشمالى استمرارًا قويًا فى الطلب على المدى القصير إلى المتوسط، وهو ما يرجع إلى الامكانات التى تتمتع بها المنطقة وحجم وجودة المنتج المقدم، علاوة على أن عوائد الإيجار جذابة، خاصة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر التقرير أن اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجى لم يكن جديدًا، ففى السنوات القليلة الماضية، كان هناك اهتمام متزايد خاصة فى منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح يمكن أن يعزى هذا الطلب المتزايد إلى مزيج من انخفاض قيمة العملة والمناخ الصيفى اللطيف، وهو ما يتميز به الساحل الشمالى بتباينه مع الطقس الحار فى دول مجلس التعاون الخليجى بين يونيو وسبتمبر، فضلًا عن العديد من الخيارات الترفيهية والطعام الجيد.

وأشار إلى أن أسعار الشاليهات فى الساحل الشمالى تتراوح حاليا من 950 إلى 3000 دولار أمريكى للمتر المربع للوحدات المتميزة فى الفئة الراقية، فى حين تتراوح أسعار الفيلات بين 1450 و3.550 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع فى عروض مماثلة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات الصيفية بلغت 2.1 مليار دولار أرمريكي، متوقعا أن تكون هناك زيادة أخرى بنسبة %30.

كيو الساحل

وبالمثل أعلنت شركة كيو للتطوير العقارى عن إطلاق مشروع كيو نورث Q North بالكيلو 136 الساحل الشمالى قرب سيدى عبدالرحمن، وتنوى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الفندق الرئيسى بالمشروع.

وأعلن محمد فرج، عضو مجلس إدارة كيو للتطوير العقارى أن مشروع كيو نورث يتميز بتواجده فى موقع وسطى شديد التميز بأكثر منطقة مرغوبة بالساحل الشمالي، فى خليج سيدى عبد الرحمن، ويقع على بعد دقائق من العلمين الجديدة، والمناطق التجارية والترفيهية، وشبكة الطرق الحديثة.

كما أعلن أن الشركة بصدد التعاقد مع إحدى العلامات الفندقية العالمية لإدارة الفندق الموجود بالمشروع بسعة تشغيلية 240 غرفة فندقية.

وبالنسبة للوحدات التجارية والخدمية للمشروع، كشف فرج أن كيو نورث يضم مركزا تجاريا، ومن المقرر أن تضم المبانى السبعة المكونة للمركز التجارى خليطا متميزا من المنافذ التجارية، الماركات العالمية، والمطاعم المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب فى مساحة بناء كلية 27 ألف متر.

«إعمار» تطور 3000 غرفة باستثمارات 26.3 مليار جنيه لجعل مصر وجهة للسياحة الترفيهية

«جايا الأهلى صبور» تبدأ تشغيل Kynd 01 وتترقب افتتاح شيراتون

«سوديك» تدخل فى شراكة مع «نوبو للضيافة» لتدشين وحدات برأس الحكمة

«أكام الراجحى» ترصد 5 مليارات جنيه لبناء فندق متكامل و«IHG» تتولى الإدارة

«مدار» تتعاون مع «صن رايز» لتأسيس مجموعة أصول بأزهى نورث

الأخيرة تؤسس كاسكاديا بتكلفة 250 مليون جنيه