تساؤلات حول مدى تمثيل البورصة لمختلف القطاعات الاقتصادية

خبراء : البترول والاتصالات تحتاج ضخ دماء 3 شركات ضمن القطاع الخاص تعتزم طرح حصص الفترة المقبلة أسماء السيدحد خبراء بالسوق المحلية مجموعة من القطاعات غير الممثلة بشكل كافي في البورصة المصرية، والتي كان أبرزها قطاع البترول، موضحين أن قطاعات البورصة المدرجة حاليًا تحتاج ال

خبراء : البترول والاتصالات تحتاج ضخ دماء





3 شركات ضمن القطاع الخاص تعتزم طرح حصص الفترة المقبلة

أسماء السيد

حد خبراء بالسوق المحلية مجموعة من القطاعات غير الممثلة بشكل كافي في البورصة المصرية، والتي كان أبرزها قطاع البترول، موضحين أن قطاعات البورصة المدرجة حاليًا تحتاج الى إعادة هيكلة شاملة لإعادة ترتيب للشركات حسب مجالاتها .

وتستعد البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لاستقبال مجموعة من الطروحات الحكومية بجانب مجموعة من شركات القطاع الخاص على رأسها ثروة كابيتال خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلي شركتي”القاهرة للاستثمار” و “حسن علام” خلال أكتوبر .

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن الشريحة اﻷولى لبرنامج الطروحات العامة خلال الربع اﻷخير من العام الجاري على أن تبدأ بشركتي “الشرقية للدخان” و “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” إلي جانب شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية” و “اﻹسكندرية لتداول الحاويات” و “أبو قير للأسمدة

وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس اﻹدارة بشركة “ثمار” لتداول اﻷوراق المالية، إن القطاعات الممثلة بالبورصة متنوعة، ولكنها في حاجة الى زيادة المعروض بتلك القطاعات وتنوع القطاع ذاته.

وأشار الى أن قطاعي الأغذية والأدوية يضمان عدد كبير من الشركات إلا انهم في حاجه كبيرة لضخ دماء جديدة بهما

وأوضح أن الشركات المقيدة غير كافية بالنسبة للمتعاملين وخاصة أن حوالي 5 شركات فقط ضمن قطاع الاغذية يمكن أن توصف بأنها “مغرية” للمستثمرين.

ويندرج تحت مظلة قطاع الاغذية حوالي 23 شركة من بينها شركات المطاحن والدواجن والسكر والانتاج الزراعي .

وفي السياق ذاته قال محمد فتح الله العضو المنتدب بشركة “بلوم” لتداول اﻷوراق المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية المُنتظر كان من المفترض أن يُعالج جزء من اشكالية القطاعات غير الممثلة في البورصة.

وأوضح أن قطاع البترول غير ممثل على الاطلاق في البورصة، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من المتعاملين تفضل الاستثمار بعدة قطاعات من خلال محفظة متكاملة ما يجعل البورصة المصرية غير مميزه بتلك الجزئية .

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات الموجودة ويدرج بها عدد كبير من الشركات إلا أنها تحتاج المزيد وعلى رأسها “الخدمات المالية” إذ يفضله شريحة كبيرة من المتعاملين كونه ربحية شركاته مضمونه إلي حد كبير .

وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة “رويال” لتداول اﻷوراق المالية، إن كافة قطاعات البورصة تحتاج لتعميق وعملية إعادة هيكلة للتأكد من مكوناتها

وأوضح أن هناك شركات تندرج تحت قطاعات لا تمثلها بسبب تغير نشاطها وتجميد العمل بنشاط اﻷولى، إضافة إلي إدارج شركات تحت مظلة قطاعات بسبب الاسم فقط.

وأشار أن قطاعات الاتصالات يندرج تحت مظلته 3 شركات فقط من بينهم شركة يهددها شبح الشطب وهي “جلوبال تيلكوم”