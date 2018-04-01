تساؤلات حول شرعية العقوبات المفروضة على جريدة المصري اليوم

· حاتم زكريا: سيتم مناقشة الأمر في اجتماع مجلس النقابة السبت المقبل·عبدالرحيم: الأعلى لتنظيم الإعلام لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحفيينرحاب صبحى:تعليقا على الشكاوى المقدمة ضد جريدة "المصري اليوم" بسبب مانشيت "الدولة تحشد" أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية وبث فيديو على موقع

· حاتم زكريا: سيتم مناقشة الأمر في اجتماع مجلس النقابة السبت المقبل

·عبدالرحيم: الأعلى لتنظيم الإعلام لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحفيين

رحاب صبحى:



تعليقا على الشكاوى المقدمة ضد جريدة “المصري اليوم” بسبب مانشيت “الدولة تحشد” أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية وبث فيديو على موقع الصحيفة الإلكتروني لتصويت المرشح الرئاسي موسى مصطى موسى بعنوان “تعرف على من صوت موسى”. قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه سيتم مناقشة الأمر فى اجتماع مجلس النقابة يوم السبت المقبل، وسيتم إحالة المشكلة إلى لجنة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد اتخذت 4 قرارات وهي: إحالة رئيس تحرير الصحيفة، ومحرر الخبر، والفيديو للتحقيق بنقابة الصحفيين، وتقديم الصحيفة اعتذارًا للشعب المصري؛ لأن مانشيت “الدولة تحشد” مثّل إهانة له، وتقديم اعتذار للمرشح موسى مصطفى موسى، وتغريم الصحيفة بمبلغ 150 ألف جنيه عن المخالفتين.

ومن جانبه، أكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة تنص على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتنص المادة 35 من نفس القانون على: “يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلي لجنة التحقيق”، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحفيين.

وأضاف عبدالرحيم أن الجهة التى تقدمت بشكاوى كان يجب أن تختصر الطريق وتقدم الشكاوى إلى مجلس نقابة الصحفيين مباشرة، وفي هذه الحالة سوف تبحث النقابة الموضوع، وإذا اكتشف مجلس النقابة أن الصحفى أو الجريدة خالفا قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى تحيل الأمر إلى التحقيق.

وكان خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، قد نشر على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أربعة ملاحظات وتساؤلات حول قرار الأعلى للإعلام بفرض عقوبات على المصري اليوم ومصر العربية حول آلية إصدار هذه العقوبات والنصوص القانونية التي استند إليها المجلس لإصدارها.