«تزوير وانتحال».. عصابة تنصب على المواطنين بأسماء المتوفين (صور)

للاستيلاء على مدخرات المقيمين بالخارج، وعقارات من مالكيها دون علمهم.

استغل أفراد تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أسماء المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، في انتحال صفتهم وتزوير بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لاستخدامها في أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء على مدخرات وعقارات من مالكيها.

تزوير مستندات بأسماء المتوفين

كشفت تفاصيل العصابة تحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وألقى القبض على المتهمين بعد إثبات وقائع تزوير المستندات وانتحال الشخصية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام. أفراد عصابة النصب بأسماء المتوفين

وأوضحت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أن أفراد العصابة 5 أشخاص، يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية.

ونسبت إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات، وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها دون علمهم.

عصابة من 5 أشخاص

وباستهداف عناصر العصابة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، أمكن ضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم. تزوير وانتحال صفة

وعُثرت أجهزة الأمن داخل مساكن المتهمين على 66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة “مقلدة”، 66 ورق “كلك” يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة “مقلدة”.

ووجدت جهاز حاسب آلي بمشتملاته، 3 شابلونة أختام، 2 ماسح ضوئي “إسكانر”، ماكينة طباعة كارنيهات، 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات، ماكينة تخريم ضغط، 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات، كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة، مبلغ 9 آلاف جنيه. النصب بأسماء المتوفين

وبمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب.

المتهمون: نستولي على أملاك المقيمين بالخارج

وأضافوا أن أبرز جرائمهم تمثلت في استخراج أحدهم بطاقة رقم قومي منتحلاً بيانات شخص يعمل بالخارج دون علمه، والشروع في استخدامها، بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من حسابه بأحد البنوك، عن طريق إجراء تحويلان الأول بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح أحد المتهمين، الثاني بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح سيدة وجارٍ فحص موقفها. أدوات تزوير