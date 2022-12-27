«تزويد» للحاصلات الزراعية تعتزم ضخ 2.5 مليار جنيه لاستصلاح 5 آلاف فدان بالوادى الجديد

تعتزم شركة «تزويد» للحاصلات الزراعية، ضخ 2.5 مليار جنيه استثمارات جديدة لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان بالوادى الجديد خلال 5 سنوات، اعتبارًا من عام 2023.

وكشف عمار يوسف غنيم، مدير عام الشركة لـ«المال»، إنها تستهدف استصلاح 1000 فدان كل عام لزراعتها بالمحاصيل المختلفة، لافتًا إلى أن تكلفة الفدان الواحد حاليًا تبلغ نحو 50 ألف جنيه.

وأضاف «غنيم» أنه من المزمع زراعة الأرض بعد الانتهاء من استصلاحها بمحاصيل تشمل «البطاطس، والقمح، والذرة، والزيتون، والنخيل»، بنظام الدورات الزراعية حفاظًا على الأرض وزيادة إنتاجيتها.

وأشار إلى أن «تزويد» تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة فى حفر آبار المياه لتجهيز نحو 35 بئرًا، بإجمالى تكلفة حوالى 105 ملايين جنيه.

وأكد «غنيم» أن الشركة ستمويل عمليات الاستصلاح عبر مواردها الذاتية، وليس هناك نية أو مفاوضات للحصول على قروض.

وأشار إلى أن غالبية المستثمرين يعملون حاليًا على تكثيف الزراعات الموجهة للتصدير خلال الوقت الحالي، من أجل المساهمة فى جلب العملة الصعبة فى ظل المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الحالية.

يشار الى أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 173 مليونًا و728 ألف دولار فى أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 124 مليونًا و353 ألفًا نفس الفترة عام 2021، بزيادة نحو 49 مليونًا و375 ألف دولار.

وكان تقرير صادر عن وزارة الزراعة قدر إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى نوفمبر 2022 بحوالى 5 ملايين و615 ألفًا و533 طنًا، بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنًا عن نفس الفترة من العام الماضي، الذى بلغت حوالى 5 ملايين و143 ألفا و938 طنًا. محمد فتحى