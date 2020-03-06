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تزعمها عربيّان.. عصابة لتقليد الدولارات والأوراق الرسمية في قبضة الأمن

ضبطت الأدوات المعدة في تزوير العملات والأوراق الرسمية.
أماني عوض 3:19 م, الجمعة, 6 مارس 20 3:19 م, الجمعة, 6 مارس 20

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تزعم شخصان عربيّان تشكيلًا عصابيًا لتزوير الدولارات والأوراق المالية والمستندات الرسمية، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 4 من أفراد العصابة ومروجي العملات، وبحوزتهما مبالغ مزورة.

كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، تفاصيل الواقعة.

ترويج عملات مزورة في مقهى

وأوضحت أن عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من الأحكام القضائية -مقيمان بناحية عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الصف- يترددان على أحد المقاهي بمنطقة سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهما، وضبطهما بذات الناحية، ضُبط بحوزتهما 950 جنيهًا عبارة عن أوراق نقدية مُقلدة، وبمواجهتهما أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما.

وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأوراق النقدية المُقلدة، قررا تحصلهما عليها من شخصين آخرين، يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمان بذات القرية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما.

المتهمون والأدوات المعدة في التزوير

الأدوات المعدة لتزوير الدولارات

وبالتفتيش عثر بحوزتهما الآتي على: جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طباعة ألوان، جهاز إسكانر، رزمة ورق أبيض، 2 شهادة ميلاد خالية البيانات مُعدة للتزوير، 20 ورقة مالية فئة 20 دولار مُقلدة.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بتقليد الأوراق المالية وتزوير شهادتي الميلاد، باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة، بحوزتهما استعدادًا لترويجها على عملائهما.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لاسيما بمجال استهداف العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم تزوير العملات النقدية الوطنية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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