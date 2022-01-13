لايف

تزايد الحالات.. «الصحة»: تسجيل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 21 حالة

خروج 912 متعافيا من المستشفيات
المال - خاص 12:49 ص, الجمعة, 14 يناير 22 12:49 ص, الجمعة, 14 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330714 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 396699 من ضمنهم 330714 حالة تم شفاؤها، و 22063 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في مصر.. شديد البرودة ليلًا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي تخصيص لجان امتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم: إعلان 2022 عام المجتمع المدني (فيديو)

محمد مجدي 10:13 م, الخميس, 13 يناير 22

السيسي: أدوات بناء الوعي في أي مجتمع لا تتغير ونريد أحسن تعليم في الدنيا

مصطفى الجُدي 9:44 م, الخميس, 13 يناير 22

تعرف على درجات الحرارة غدا الجمعة .. تسجل فى القاهرة 16 للعظمى وأمطار متفرقة

عصام عميرة 9:28 م, الخميس, 13 يناير 22

حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد وأمطار على أغلب الأنحاء

دعاء محمود 8:14 م, الخميس, 13 يناير 22

عبد الغفار : استقبال مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بمطار القاهرة الدولي

محمود خاطر 6:55 م, الخميس, 13 يناير 22

تعرف على طقس الإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

مها يونس 3:34 م, الخميس, 13 يناير 22