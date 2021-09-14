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تزايد إصابات كورونا بأكثر من الضعف في جنوب الصين

قيود مشددة على التنقل لوقف انتشار الفيروس.
أيمن عزام 9:08 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 9:08 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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كشفت السلطات الصحية في الصين أمس الثلاثاء عن تزايد إصابات كورونا، وأكدت على أن الإصابات المحلية الجديدة بكوفيد-19 زادت لأكثر من مثليها في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قيودا على التنقل لوقف انتشار الفيروس.

تزايد إصابات كورونا

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 59 حالة إصابة جديدة في 13 سبتمبر، ارتفاعا من 22 إصابة في اليوم السابق. وكانت جميعها في فوجيان.

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وبالنسبة لبر الصين الرئيسي بشكل عام، فقد سجل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر، تشمل الإصابات الآتية من الخارج، مقارنة مع 49 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، والتي لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 28 في اليوم السابق. ولم تسجل وفيات جديدة.

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وحتى 13 سبتمبر ، سجل بر الصين الرئيسي 95340 حالة مؤكدة، واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 4636 دون تغيير.

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بقلم أيمن عزام

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