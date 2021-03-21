لايف

تزامنًا مع احتفالات عيد الأم.. وزيرة الصحة تستقبل مجموعة من سيدات الفريق الطبي

وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان
المرسي عزت 5:32 م, الأحد, 21 مارس 21 5:32 م, الأحد, 21 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، مجموعة من سيدات الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، إضافة إلى زوجة أحد الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن سعادتها وفخرها بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية والعمل بكل إخلاص وتفانٍ.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 18-3-2021 فى مصر

مؤكدةً تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعطائهم وتضحياتهم التي لن ينساها التاريخ لحماية الوطن خلال تلك الفترة من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لهن ولأسرهن، لدورهن الكبير الذي ظهر جليًا في إدارة الأزمة واستكمال مسيرة العمل الدؤوب رغم ما واجهه العالم أجمع من تحديات، مما كان له أثر كبير في السيطرة على الأزمة، كما أوصتهن الوزيرة بمتابعة العمل وإعلاء مصلحة المريض حيث إن كل خطوة وكل جهد يبذلنه يساوي حياة.

اقرأ أيضا  مصدر أمني ينفي إصابة 20 شخصًا بـ«كورونا» داخل قسم شرطة ثان شبرا

ومن جانبهن توجهت السيدات من الفريق الطبي بالشكر للدكتورة هالة زايد، لدعمها الدائم للأطقم الطبية وحرصها على التواصل المستمر معهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال اجتماعاتها الدورية عبر تقنية “الفيديوكونفرانس” من داخل مستشفيات العزل، مما كان له أثر كبير في تقديم الدعم لهم وتلبية كل الاحتياجات والتغلب على التحديات التي واجهتهم.

اقرأ أيضا  «تنمية المواهب» على المسرح الكبير بمناسبة عيد الأم

معربين عن سعادتهم بلقاء وزيرة الصحة والسكان والذي يدل على تقديرها الكبير لجهود كافة الأطقم الطبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

البيئة تحذر من تأثير العوامل الجوية والأتربة على جودة الهواء

عصام عميرة 5:31 م, الأحد, 21 مارس 21

«انت البطلة وإكسير النجاح».. نص كلمة السيسي في احتفالية المرأة المصرية

المال - خاص 5:13 م, الأحد, 21 مارس 21

ضبط طالب جامعي متهم بالاستيلاء على بطاقات دفع إلكتروني بالدقهلية

أماني عوض 5:12 م, الأحد, 21 مارس 21

«استغاثة» تكشف قتل سيدة في حدائق أكتوبر.. والمتهم: «هشمت رأسها بقالب طوب»

أماني عوض 4:53 م, الأحد, 21 مارس 21

الداخلية: محاضر كمامات لـ 13.6 ألف شخص وإحالة 76 للنيابة في يوم

أماني عوض 4:12 م, الأحد, 21 مارس 21

وزارة الشباب وهيئة السياحة ومحافظة البحر الأحمر يحتفلون بنهائيات كأس مكادي هايتس لكرة القدم (صور)

مصطفى طلعت 3:36 م, الأحد, 21 مارس 21