تزامنًا مع اجتماعات الخريف للنقد.. ماذا جنت مصر من قرض الإصلاح الاقتصادى؟

مها أبو ودناجتمعت دول العالم فى قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ أيام، فى أول اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تعقب حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، تسلمت حتى اللحظة شريحتين منها بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.ووفقًا لما عرضته الحكومة فإن قرض الـ12 مليا

مها أبو ودن





اجتمعت دول العالم فى قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ أيام، فى أول اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تعقب حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، تسلمت حتى اللحظة شريحتين منها بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.

ووفقًا لما عرضته الحكومة فإن قرض الـ12 مليار دولار يهدف إلى إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة على المستويين المالى والنقدى، وتستهدف تلك الإصلاحات فى النهاية تحسين عدد من المؤشرات أبرزها عجز الموازنة، والدين العام، والاحتياطى النقدى، فضلًا عن التحول من مؤشر العجز الأولى إلى الفائض الأولى، وهو المؤشر الذى يستبعد فوائد الديون من قيمة العجز الكلى.

ورغم رؤية بعض المحللين ضعف هذا المؤشر فى الاستدلال على تحسن الأوضاع المالية، لأن معناه استبعاد الجزء الأكبر من النفقات الضاغطة على العجز والمتمثلة فى فوائد الديون، لكن الحكومة ترى أن تحسن هذا المؤشر سيكون معناه تزايد قدرتها فى الصرف على الاستثمارات.

فى الوقت نفسه كلفت الحكومة المواطنين أعباء كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافها الخاصة بالمؤشرات الكلية كالعجز والدين عن طريق عدد من الإجراءات الاقتصادية القاسية، من بينها انخفاص قيمة الدعم وفرض الضرائب، فضلًا عن تعويم الجنيه الذى تسبب فى موجة غلاء لم يكن من المتوقع الوصول لها حتى بعد 10 سنوات، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.





ماذا تقول المؤشرات عن الإصلاح الاقتصادى؟

فى نفس هذا التوقيت من العام الماضى، أى فى أكتوبر 2016 كانت جملة الديون الخارجية لا تتخطى الـ55 مليار دولار، لكن التوجه الحكومى نحو الاقتراض الخارجى، سواء من صندوق النقد أو البنك الدولى، أو من خلال طرح السندات الدولية رفع قيمتها الحالية إلى ما يتجاوز الـ70 مليار دولار حاليًّا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة ستطرح سندات دولارية، وأخرى مقومة باليورو فى غضون الربع الأول من العام المقبل 2018، كما ستحصل على شريحة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد مع نهاية العام الحالى، بشرط تجاوز المراجعة الثالثة للصندوق على المؤشرات الاقتصادية والتى ستبدؤها بعثة من الصندوق، الثلاثاء المقبل.

ويبدو أن الهدف الحكومى من التوجه للاقتراض الخارجى لم يمكنها فى الوقت نفسه من كبح جماح الاقتراض الداخلى، فقد حققت جملة الدين العام المحلى نحو 3.1 تريليون جنيه فى مارس الماضى، مقارنة بنحو 2.6 تريليون جنيه فى سبتمبر 2016.

أما فيما يخص معدلات العجز الكلى فيبدو أن الحكومة لا تزال عازمة على المضي قدمًا فى تحقيق مستهدفاتها التى اتفقت عليها مع الصندوق بتخفيض العجز خلال الأجل المتوسط بنحو 5.5 نقطة مئوية، لكن المؤشرات الحالية والتى أغلقت عندها السنة المالية الأخيرة لا توحى بنجاح هذا الاتجاه.

ووفقًا للتقارير الرسمية التى أعلنتها وزارة المالية عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/ 2017، فإن نسبة العجز الكلى بلغت 10.9%، بينما تعوِّل الحكومة على ألا تتخطى معدلاته خلال العام المالى الحالي 207/ 2018 ، الـ9.5%.

ويرتبط بمعدلات العجز الكلى، الذى ترغب الحكومة بشدة فى تخفيضه، عدد من الأرقام الموازنية المهمة، أهمها رقم فاتورة دعم الطاقة، ورقم فوائد الديون، لكن الأخير يعتبر من الخطوط الحمراء العريضة التى لا يمكن الترشيد فيها، فيما يظل دعم الطاقة فى مرمى نيران الترشيد، خاصة إذا تعرضت أسعار البترول العالمية لأى هزات.

وربما يكون لتصريحات وزير المالية التى قالها خلال اجتماعات الخريف وقعٌ آخر يوحى بالتقدم نحو تحقيق هذا الهدف فى تخفيض العجز الكلى حيث أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالى الحالى بانخفاض يبلغ 1.4% من العام المالي الماضى، مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويًّا خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للوزير أيضًا فان ذلك سيسهم فى تحقيق التوازن بالعجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى.

وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن المسئولين فى الوزارة مستعدون للقاء وفد الصندوق، وعرض كل الإجراءات التى انتهت الحكومة منها، فضلًا عما حققته من مؤشرات اقتصادية.

ووفقًا لمصادر فإن بعثة الصندوق ستقابل كلًّا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى والمسئولين فى الوزارة والبنك، إضافة إلى زيارة لمصلحة الضرائب للاطلاع على آخِر إجراءات جمع الحصيلة الضريبية.

وبالرجوع إلى المؤشرات الاقتصادية التى توقفت عندها الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق حتى الآن، نجد أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ارتفاع قيمة الدين الخارجى وبين ارتفاع قيمة الاحتياطى النقدى، وهو المؤشر الذى روجت له الحكومة على أنه نصر اقتصادي غير مسبوق، لكن الحقيقة تؤكد أن معظم الزيادة التى حدثت على الاحتياطى إن لم تكن جميعها، جاءت نتيجة عمليات اقتراض خارجية نتج عنها زيادة الدين الخارجى.

وتفصيلًا حصلت مصر منذ يناير الماضى على 4 مليارات دولار من صندوق النقد، و7 مليارات دولار من طرح سندات دولارية، فضلًا عن نحو مليار ونصف المليار دولار من البنك الدولى ونحو مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، وفى المقابل ارتفع الاحتياطى النقدى بنحو 11 مليار دولار ليتجاوز للمرة الأولى معدلات حققها فى عام 2010 ويصل لأكثر من 36 مليار دولار.

ورغم الانعكاسات السلبية غير المسبوقة للإجراءات الصعبة على الأسواق، فإن الحكومة تتوقع انحسار موجة التضخم العنيفة مع بدايات الشهر المقبل، وهو ما أكده وزير المالية فى تصريحات له أيضًا أثناء اجتماعات الخريف.