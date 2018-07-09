تزامنا مع موسم المصايف.. محافظ مطروح يتابع أعمال تجميل الشوارع

معتز محمود قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتفقد أعمال الرصف والتخطيط بشارع زاهر جلال أمام كنسية السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لفتح حارة من الحارات لسير السيارات بالاتجاهينحضر الجولة اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئي

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتفقد أعمال الرصف والتخطيط بشارع زاهر جلال أمام كنسية السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لفتح حارة من الحارات لسير السيارات بالاتجاهين

حضر الجولة اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ لادارة مرور مطروح و رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من الرصف وتخطيط الشوارع وضع الاشارات والحواجز في الشارع لفصل الحارة فى الاتجاهين لضمان وجود سيولة مرورية لتخفيف الضغط علي شارع الاسكندرية والشوارع الجانبية بالإضافة إلى دهان الأرصفة والأعمدة.

كما تفقد المحافظ طريق الكورنيش وحتي منطقة الفيروز وباب البحر لمتابعة استكمال أعمال التطوير والتجميل وإنارة أعمدة الانارة ودهان الارصفة ومراجعة اغطية الصرف الصحي للبدء في رصف الطريق والشوارع الجانبية حتى طريق أندلسية، مشددا على إزاله القمامة بشكل منتظم من جميع الشوارع.

وتابع المحافظ ميدانياً أعمال تركيب الانترلوك والبلدورات المضيئة بكورنيش المدينة خلف مديرية الأمن بالإضافة لتخطيط الشوارع ووضع العلامات الإرشادية.

وشدد محافظ مطروح على كافة الاجهزة التنفيذية والشركات العاملة بسرعة الاسراع فى تنفيذ اعمال التطوير واعادة الشئ لاصلة طبقا للتصميمات الموضوعة من قبل لجنة التطوير لضمان الحفاظ على الشكل العام بما يتناسب بمكانه المحافظة السياحية .