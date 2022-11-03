تزامنا مع قمة المناخ.. فودافون مصر تقدم حلولا لرفع كفاءة شبكة المياه فى شرم الشيخ

عقدت شركة “فودافون مصر” اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،لعرض مجموعة من الحلول التكنولوجية التي قدمتها فودافون لرفع كفاءة شبكة المياه الرئيسية في مدينة شرم الشيخ و لتحسين استغلال الموارد في المدينة بالشكل الأمثل من خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء للحفاظ على المياه والحد من فقدها .

تم تطبيق عدد من الحلول الذكية بهدف رفع كفاءة شبكة المياه ورفع قيمه وحدة المياه بالحديقه المركزية وحى النور بمدينة شرم الشيخ وأثبتت التجربة نجاحها حيث تمكنت المناطق التى تمت تغطيتها من الوصول إلى 45 % من توفير المياه باستخدام حلول المياه الذكية لتحسين كفاءة إدارة المياه.

جدير بالذكر، أن شركة فودافون مصر اتخذت عدة خطوات لمعالجة التحديات البيئية، للمساعدة في تحسين الأداء في مجال حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام الطاقة لزيادة الاستدامة البيئية والحد من التغير المناخي، وتمكين مجتمع رقمي شامل ومستدام، والحد من التأثير على كوكب الأرض بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات أي “صافي صفري” بحلول عام 2040، وأن تكون 100% من الطاقة الكهربائية المستخدمة لدى الشركة من مصادر متجددة وعبر جميع العمليات بحلول عام 2025.