عقـــارات

تزامنا مع طرح مشروعها في العاصمة الإدارية.. فتح الله فوزي مستشارا عقاريا لـ«رامتان»

تقديم الدراسات الفنيه والماليه لتطوير المشروع وإعداد التصميمات وتعديلاتها والتكلفه التقديريه له
أحمد صبحي 1:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 1:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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تعاقدت شركة مينا لإستشارات التطوير العقاري ( فتح الله فوزي ) مع شركة رامتان للإستثمار العقاري لتقديم إستشارات التطوير العقاري حيث تتضمن أفق التعاون الإستعانه بخبرات مينا في مجال التطوير العقاري لمشروعها الحالي رامتان بالعاصمه الإداريه الجديده علي مساحة 20 فدان بالمنطقه R8 التي تتمتع بموقع متميز وسط العاصمه وبالقرب من كافة الخدمات ويشتمل ذلك علي تقديم الدراسات الفنيه والماليه لتطوير المشروع وإعداد التصميمات وتعديلاتها والتكلفه التقديريه له ووضع الخطط التفصيليه لتطوير المشروع وتسليم الوحدات، وكذلك تقديم إستشاراتها في مجال التسويق والبيع للمشروع .

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ويقول المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة مينا لإستشارات التطوير العقاري، إن الشركه إستطاعت التعاقد مع العديد من المطورين العقاريين العاملين بالسوق المصريه للإستعانه بخدماتها في تطوير مشروعاتهم سواء بالعاصمه الإداريه الجديده أو بالمدن الجديدة الاخري مستنده في ذلك إلي خبرة 40 عاما في إنشاء وتطوير سلسله من المشروعات المتميزه داخل مصر وخارجها برؤيه إستثماريه ثاقبه أوجدت السبق في التنميه والتطوير بعدة أماكن أصبحت فيما بعد وجهة للعديد من المستثمريين العقاريين للإستثمار بها وتعاظمت بها الإستثمارات جميعها كانت مشروعات هي الرائده.

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وأضاف، في بيان لـ”مينا للإستشارات” شجعت الشركات علي التوجه إلي تلك الأماكن لتصبح ذات قيم إستثماريه متزايده علي ماهي عليه اليوم حيث قامت بتطوير مايزيد عن 100 مشروعا عقاريا داخل مصر وخارجها تراكمت بها الخبرات وأصقلتها وخلقت الكيفيه في تخطيط وتطوير المشروعات العملاقه بدءا من كونها فكره حتي تسليم المنتج العقاري للعميل النهائي بمواصفات تنفيذ عالية الجوده مازالت تحتفظ بقيمتها حتي اليوم .

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وأشار فوزي إلى أن هذا الفكر يلتقي مع طموح شركه “رامتان” في تحقيق مستوي متميز لتطوير أهم مشروعاتها بالعاصمه الإداريه وماتمتلكه من مقومات تتيح إنشاء سلسله من المشروعات تحقق لها تميزا وسط سوق يخلق فيها التنافس عوامل الإبتكار وتنوع المنتج العقاري وخلق فرص إستثماريه واعده يأتي ذلك في ظل إهتمام الدوله وإصرارها علي تحقيق تنميه مستدامه تغطي أرجاءها وبالأخص العاصمه الجديده .

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بقلم أحمد صبحي

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