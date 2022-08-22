تزامنا مع زيارة «بن زايد».. تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات (جراف)

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر، خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من سابقه، حيث بلغت 1.9 مليار دولار خلال 2021- 2022، بينما سجلت 712.6 مليون دولار في 2020- 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%، بحسب بيانات “الجهاز المركزي للإحصاء”.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغت 1.2 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث زاد التبادل التجاري بنسبة 1.4%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الإمارات انخفضت، خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل 642.9 مليون دولار، مقابل 793.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة تراجع قدرها 19%.

وذكر المركزي للإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية للإمارات ارتفعت لتسجل 576.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 340.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

وأوضح أن أهم مجموعات سلعية صدَّرتها مصر إلى الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2022، كانت لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 29.4 مليون دولار، وملابس بقيمة 24.9 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

وأضاف المركزي للإحصاء أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 تمثلت في لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار، ولؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار، وأسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات تبلغ 3.5 مليار دولار

يذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بلغت 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020- 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

ولفت الجهاز إلى أن قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر بلغت 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد سكان مصر بلغ 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقًا لتقديرات البعثة 950 ألف مصري حتى نهاية عام 2020.

السيسي يستقبل بن زايد لبحث القضايا الدولية والأمن الإقليمى

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بمطار العلمين محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية،

حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستوياتٍ أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.