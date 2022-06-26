تزامنا مع ذكرى 15 عاما.. رحلة اتصالات مصر منذ التأسيس وحتى تغيير علامتها التجارية

مرحلة جديدة تشهدها شركة اتصالات مصر اليوم الأحد 26 يونيو الجاري خلال رحلة تواجدها بالسوق المحلية منذ التأسيس والانطلاق رسميا فى عام 2007 كأول مشغل للمحمول يطرح أرخص سعر دقيقة للمحمول فى مصر بتكلفة تصل إلى 14 قرشا.

يأتي إعلان شركة اتصالات مصر تغيير علامتها التجارية إلي &e تزامنا مع الاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها فى مصر .

المنافسة على رخصة شبكة المحمول الثالثة

البداية فى شهر يوليو 2006، عندما فاز تحالف استثماري يضم كلا من شركة شركة اتصالات الإماراتية والبريد المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB، برخصة شبكة المحمول الثالثة بقيمة 7،16 مليار جنيه (ما يعادل 9،2 مليار دولار)، تلي ذلك تأسيس شركة اتصالات مصر فى أبريل 2007 ، ثم بدأت عملها رسميا فى مايو من العام ذاته لتكون أول شركة محمول توفر خدمات الـ 3.5G ذات الجودة العالية .

وجرت المزايدة المالية علي الرخصة عبر أربع جولات تنافس فيها تسعة تحالفات عالمية مؤهلة فنياً تضم 26 مؤسسة وشركة عالمية ومحلية كبري.

وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة أن المزايدة علي الشبكة الثالثة للمحمول تمت بنزاهة وشفافية كاملة، بمشاركة نخبة من المتخصصين بما يعكس اهتمام الحكومة بزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

هيكل ملكية اتصالات مصر

ويضم هيكل ملكية اتصالات مصر جهاز الإمارات للاستثمار المملوك للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بنسبة تصل إلي 66%، بينما تمتلك شركة البريد للاستثمار (هيئة البريد المصرية) نسبة %20 فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات، DIFC LLC الإماراتية بنسبة %5 وشركة داس القابضة الإماراتية %5 والاستثمارات التقنية – السعودية %1.5 والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة %1.5 وموارد للتمويل الإماراتية بنسبة %1.

اتصالات توقع اتفاق 10 ميجاهرتز ترددات لخدمات الجيل الرابع للاتصالات

وفي 15 أكتوبر 2016 ، وقعت اتصالات مصر اتفاق الحصول علي 10 ميجا هرتز ترددات خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G مع جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة 546.7 مليون دولار ، وفي فبراير 2018 رفعت اتصالات مصر رأسمالها بقيمة 4.5 مليار جنيه ليصل بذلك إجمالي رأسمالها إلي 19.5 مليار جنيه .

حققت شركة اتصالات مصر إيرادات بقيمة 6.45 مليار جنيه ( 1.297 مليار درهم إماراتي) خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022والمنتهية في مارس الماضي، وذلك مقارنة ب 1.13 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول على نسخة منها أن الشركة تمتلك محفظة أصول بقيمة 51.2 مليار جنيه بنهاية مارس.

وجاءت إيرادات نشاط الهاتف المحمول الأعلى ضمن إيرادات الشركة في السوق المحلية مسجلة 5.2 مليار جنيه، فيما بلغ إيراد نشاط الإنترنت الثابت حوالي 443 مليون جنيه، وجاءت الهواتف ، بالإضافة إلى593 مليون جنيه من أنشطة أخرى للشركة في مصر.

وفى فبراير 2022 ، أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة اتصالات، تحت العلامة التجارية “&e”، لتعكس طموحات النمو المستقبلي للشركة في إطار استراتيجية جديدة لتسريع عملية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تهدف العلامة الجديدة تعزيز فرص النمو من خلال نموذج أكثر مرونة يقوم على ركائز تمثل قطاعات أعمال رئيسية للمجموعة، وأولوياتها الاستراتيجية التي تجسد قيمها الراسخة لتحقيق رضا العملاء ومصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

وقدمت &e مستويات أداء عالية عبر مؤشراتها الرئيسية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الخدمات الرقمية وخدمات البيانات، وقدرة المجموعة على الاستفادة من شبكاتها المتفوقة.

قال أحمد يحيي ، الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد فى اتصالات مصر ، أن فلسفة تغيير العلامة التجارية للمجموعة الأماراتية ترتكز على الدمج بين خدمات الاتصالات والتكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات

يذكر أن مجموعة اتصالات الإمارات تتخذ من مدينة أبو ظبي مقرا رئيسيا لها وتقدم حزمة من الخدمات والحلول المبتكرة لـ 155.4 مليون مشترك في 16 دولة على نطاق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وتعد e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) واحدة من المجموعات التكنولوجية والاستثمارية في العالم. من خلال صافي الإيرادات الموحدة البالغ 53.3 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح موحدة يصل 9.3 مليار درهم إماراتي لعام 2021، تعكس تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة الميزانية العمومية القوية للشركة وأدائها المستقر على المدى الطويل. تقدم &eحلولًا رقمية مبتكرة واتصالًا ذكياً وتقنيات الجيل التالي لمجموعة متنوعة من شرائح العملاء من خلال ركائز أعمالها.