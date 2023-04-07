تزامنا مع اليوم العالمي للصحة.. أطباء القاهرة: المبادرات الرئاسية ساهمت فى الارتقاء بالمنظومة الصحية

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة، أشادت د. شيرين غالب، الأمين العام لاتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة، بالطفرة التى شهدتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الارتقاء بالمنظومة الصحية، المبادرات الرئاسية التى بدأت بالقضاء على فيروس c التى أسفرت عن فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي، بنسبة شفاء تجاوزت 95%.

وحظيت بإشادة عالمية تكتمل بطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، القضاء على قوائم الانتظار.

وأشادت غالب بالجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، في دعم الحكومات والمنظمات العربية والدولية في مواجهة التحديات الصحية، وقد ظهر ذلك جلياً أثناء جائحة كورونا.

ودعت نقيب أطباء القاهرة منظمة الصحة العالمية للاستمرارفي تقديم الدعم خاصة للدول التي ما زالت تواجه تحديات سواء بانتشار أمراض مزمنة أو فيروسات معدية و تبني مبادرة 100 مليون صحة و دعم تطبيقها في الدول النامية التي ما زالت تعاني من آثار فيروس سي.”

وقد تبنت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المبادرات التى استهدفت تحسين الوضع الصحي العام والارتقاء بالمنظومة الصحية من بينها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها،ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، و مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، و مبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، و مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، و مبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي والكشف المبكر عن سرطان الرئة و القولون والبروستاتا.