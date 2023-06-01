«تريو» تطلق مركزًا لوجيستيًا في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة

أعلنت شركة “تريو” للخدمات اللوجستية، افتتاح أول مركز لوجستي في الساحل الشمالي، بمدينة العلمين الجديدة، ” Business to Business “لتقديم أفضل الخدمات اللوجيستية لمختلف الشركات بالساحل الشمالي.

من جانبه، قال طارق زياد جعرور، رئيس شركة تريو للخدمات اللوجستية، إن المركز مزود بجميع الخدمات التكنولوجية، والتي تضمن التعامل الآمن والفعال للبضائع.

ولفت إلى أنه بمجرد الإعلان عن إطلاق وافتتاح المركز اللوجسيتى، تلقت الشركة طلبات من كبرى الشركات للحجز .

نقطة تحول

وأوضح أن هذا المركز اللوجسيتى، يمثل نقطة تحول لشركة تريو للخدمات اللوجسيتية، داخل مصر من حيث التوسع فى تقديم الخدمات اللوجستية فى مختلف الأماكن والمشروعات الكبرى داخل مصر، وذلك لتلبية احتياجات العملاء.

وأكد أنه تم اختيار الموقع بعناية فائقة بحيث يكون بالقرب من كبرى المشروعات والأماكن الهامة فى الساحل الشمالي، موضحا أن الشركة تلتزم بتقديم حلول لوجستية استثنائية للشركات في الساحل الشمالي، وتم تجهيز المركز اللوجيستي بأنظمة تخزين متقدمة وتكنولوجيا حديثة، مما يضمن التعامل الآمن والفعال للبضائع.

وقال: “نحن ندرك أهمية التخزين الموثوق والآمن للشركات، ونسعى جاهدين لتقديم خدمات عالية الجودة، سواء كان الأمر يتعلق بتخزين البضائع أو إدارة المخزون أو التوزيع، فإن فريقنا المؤهل من المحترفين على استعداد لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائنا”.

وأضاف أنه تم اختيار منطقة الساحل الشمالى لتكون بداية انطلاق مشروعات الشركة اللوجستية داخل مصر، نظرا لأهمية المنطقة بالكامل والتي تعتبر محور ارتكاز حقيقى لكبرى الشركات والعملاء فى مصر.

ولفت إلى أن المركز اللوجستي سيكون كمركز استراتيجي، مما يتيح للشركات تيسير عمليات سلسلة التوريد وتحسين الأداء العام لأعمالهم.

ووجه طارق زياد جعرور، الشكر للعملاء على الدعم المستمر وثقتهم في شركة تريو للخدمات اللوجستية، مضيفا: “نحن نتطلع إلى بناء علاقات قوية في مجتمع الأعمال بالساحل الشمالي وتجاوز التوقعات بخدماتنا الموثوقة والموجهة لتلبية احتياجات العملاء”، موضحًا أن هذا المركز اللوجيستي يمثل البداية لخطة شاملة فى السوق المصرية.

المركز مزود بأنظمة تخزين متقدمة تكنولوجيا للتعامل الآمن والفعال للبضائع

يذكر أن شركة ترو جلوبال، تنظم أول معرض وملتقى عالمي للتحول الرقمي داخل مصر تحت مسمى EGlobExpo ، خلال الفترة المقبلة.

أكد طارق جعرور، رئيس مجلس إدارة شركة تريو جلوبال، أن المؤتمر بمثابة ملتقى عالمى على أرض مصرية، يضم كافة الشركات العالمية المتخصصة في مجالي التحول الرقمي واللوجيستات لافتا إلى أن الملتقى يهدف لإضافة قيمة للاقتصاد المصري ويساهم في دمج الشركات الناشئة.

وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة لطرح الفرص الاستثمارية في مصر في مجال اللوجستية والموانئ البحرية الجافة والبرية وطرحها للحوار لدعم فكرة المركز اللوجستي، وهي استراتيجية مصر 2030 لتصبح مصر أكبر مركز لوجيستي بالمنطقة.

وأكد طارق زياد جعرور، أهمية الاستثمار في قطاع اللوجستيات من قبل القطاع الخاص، خاصة أنه يدار عالميا من خلال القطاع الخاص فالتغيير اللحظى في تعريفات أسعار هذه الخدمات يتطلب مرونة في تحديد هامش الربح من ناحية ومن ناحية أخرى الاستحواذ والاندماج مع كيانات أخرى في هذا القطاع وهو عامل رئيسي.