تريند مايكرو: 41 ٪ من الشركات بمصر لا تعلم بفيروس الفدية‎

سمية كمال أعلنت نورا حسن المدير التنفيذي لشركة تريند مايكرو بمصر، اليوم الثلاثاء، أن 41 ٪ من الشركات التى أجرت عليها الاستطلاع لا تعلم بفيروسات الفيدية، و٦٩٪ لا يملكون برامج لتوعية موظفيهم بالشركة من الفيروسات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الذى عقدته شركة تريند مايكرو-Trend Micro والرائدة عال

سمية كمال

أعلنت نورا حسن المدير التنفيذي لشركة تريند مايكرو بمصر، اليوم الثلاثاء، أن 41 ٪ من الشركات التى أجرت عليها الاستطلاع لا تعلم بفيروسات الفيدية، و٦٩٪ لا يملكون برامج لتوعية موظفيهم بالشركة من الفيروسات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الذى عقدته شركة تريند مايكرو-Trend Micro والرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن الإليكتروني لكشف نتائج بحث إستقصائي عن عن حجم تهديدات ما يعرف بـ ” فيروس الفدية”.

وأضافت حسن أن ٧٩٪ ليس لديهم خطة للتعامل مع الفيروسات، و النسبة المتبقية التي تمتلك خطة لم تختبرها بعد.

وبحس بيان الشركة، الذي حصلت “المال” على نسخة منه أظهرت نتائج المشاركة في البحث الإستقصائي الذي استهدف شريحة رجال الأعمال ، أن 25 % من المشاركين في الإستطلاع من المديرين التنفيذين للشركات ، في حين أن 30 % منهم إما من مدراء تكنولوجيا المعلومات أو موظفين ، و 2 % فقط متخصصون في أمن الإنترنت .

فيما يتعلق بالشركات المستهدفة وإذا كانت لديها الخبرة المناسبة ونظم الأمن اللازمة لحماية نفسها من هذه التهديدات أو عدمة ، كشف الإستقصاء أن 81 % من المشاركين يعتقدون أن ” فيروس الفدية ” هو تهديد حقيقي لأعمالهم ، فيما أكد 41 % أخرون أنهم غير مدركين لحجم التهديد الواقع عليهم جراء هذا الفيروس .

ورصد الإستقصاء ، أن 30 % من المشاركين تعرضوا لهجوم سابق من فيروس ” WannaCry ” ، بينما تم إختراق 4 % فقط من فيروسات ” WannaCry ” و ” Petya ” معاً ، وهما نوعان أكثر حداثة مشتقان من ” فيروس الفدية ” بدأ ظهورهما في عام 2017 ، وتعمل هذة الفيروسات التي يتم تصنيفها بشكل جماعي ضمن ” الفدية ” عن طريق تشفير أنواع معينة من الملفات على النظم المصابة ، ومن ثم إجبار المستخدمين على دفع الفدية من خلال وسائل دفع مجهولة عبر الإنترنت في مقابل مفتاح فك التشفير .

ووفقا لجولة “TREND MICRO ” الأمنية في منتصف العام الجاري ، قامت هذة الأنواع من ” فيروس الفدية ” بعملية شلل غير مسبوقة لعدد يتجاوز الـ 300 ألف من أجهزة الكمبيوتر حول أنحاء العالم بتأثير من فيروس ” WannaCry ” فقط ، كما تم تسريب أكثر من مليار حساب بريد إلكتروني من قاعدة بيانات ما يعرف بمشغل البريد المزعج ” River City Media ” ، الذي يعتبر أحد أهم القصص البارزة خلال عام 2017 .

*** محاولة لفهم المجتمع المصري





وتعليقا على هذا التهديد العالمي ، قالت نورا حسن – المدير التنفيذي لمؤسسة ” تريند مايكرو ” بمصر: في البيان ذاته ” أجرينا هذا الاستطلاع لفهم موقف مجتمع الأعمال المصري بشأن فيروس الفدية”

وأضافت حسن ، خلال النصف الأول من عام 2017 ، كانت تسوية أعمال البريد الإلكتروني (BEC) لا تزال واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الشركات ، وأشارت أن الخسائر العالمية بلغت 5.3 مليار دولار جراء عمليات احتيال (BEC) منذ عام 2013 – وفقاً لوثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية .

وعلي جانب أخر ، ذكر أغلب المشاركون في الاستطلاع أن 91 % من الذين تم إختراق أعمالهم لم يدفعوا ” الفدية ” المطلوبة ، كما أنهم غير مدركين إذا كان أصحاب العمل إلتزموا بالمدفوعات من عدمة ، بينما سجل 28 % عدم الإستعداد لخطة الإستجابة في حالة عدوي ” الفدية ” ، فيما استندت النتائج إلي أن 48 % من المستطلعين ليس لديهم برامج لتثقيف الموظفين حول مخاطر هجمات الإحتيال الإلكتروني.

وذيلت “TREND MICRO” إستطلاعها الإستقصائي بعدة وصايا للشركات ، في مقدمتها إدراج معلومات متاحة بسهولة لموظفيها حول كيفية التعامل مع هذه الهجمات لتحسين حماية جميع المعلومات الخاصة بهم عبر الإنترنت ، إضافة إلي ضرورة فهم الشركات للتهديدات الحقيقية علي الرغم من كونها غير مستعدة لتلك الهجمات .

** تحذيرات من الفدية





وفي هذا الصدد ، تابعت نورا حسن : ” إن عواقب سوء الحماية والمعرفة بهجمات الفدية مدمرة للغاية ومن الممكن أن تؤدي إلي سرقة البيانات ، التوقف عن العمل ، انتهاكات سلامة العمال والعملاء ، بالإضافة إلي أمور أخري أكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلي صعود القرصنة أو البرامج الضارة كطريقة الإخلال الأولية للمهاجمين ، الذين يجدون المزيد من نقاط الدخول في شبكات المؤسسة ” .

ووفقا للإحصائيات التي خرجت بها “TREND MICRO ” في تقريرها الصادر في أكتوبر المنقضي لمناقشة مجتمع الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كشفت البيانات أن السوق الإقليمية ليست لديها أرباحاً مدفوعة بالمقارنة مع أسواق روسيا أو الصين ومع ذلك ، فإن ” روح التقاسم ” تعد من أكثر القوى وضوحاً وراء توزيع أدوات الجريمة في المنطقة ، حيث تغمر مجموعات ذاتية الإستخدام تلك الأسواق الإقليمية و تعمل علي توفير موارد تساعد المبتدئين علي إطلاق أعمالهم الخاصة بالتجسس الإلكتروني .

” هناك ممارسة شائعة بين لاعبي الفيروسات لتسليم الرموز بسهولة و البرمجيات الخبيثة و أدلة التعليمات مجانا ، كما أن التشفيرات المستخدمة في المعتاد لتشويش البرامج الضارة ، تعطى إنعكاساً بعيداً عن ثقافة جرائم الإنترنت المعمول بها في المناطق ” – وفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة ” تريند مايكرو ” بمصر – نورا حسن .

أضافت حسن ، أن المنتجات والخدمات التي أصبحت بمثابة مواد غذائية للجرائم عبر الإنترنت متوفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتشمل تلك المنتجات مقالب بطاقة الائتمان و الحسابات عبر الإنترنت و بيانات الاعتماد والبرمجيات الخبيثة

وأشارت إلى أن الهويات المسروقة تتوفر في الملفات تشمل مسح جوازات السفر ونسخاً من رخص القيادة وفواتير المرافق المحلية.

الجدير بالذكر ، أن جرائم الإنترنت في المنطقة تشبه فرنسا إلي حد كبير من حيث كيفية توثيق الأعضاء ، رؤية وشراء معظم التطبيقات على الشاشة التي تتطلب التسجيل، وفق بيان مؤسسة ” تريند مايكرو ” بمصر .

والعديد من المنتديات التركية على سبيل المثال ، يتطلب عرض الروابط والوظائف عليها حساباً للتسجيل الذي يحتوي علي عملية فحص ورسوم مدفوعة ، كما أن معظم مواقع الإحتيال الإلكترونية باللغة العربية لكن العديد من أعضائها ينشر باللغة الإنجليزية وأحيانا الفرنسية .