تريند مايكرو: مصر الثالثة أفريقياً فى التعرض للفدية الخبيثة

المال- خاصكشفت نورا حسن، مدير شركة «تريند مايكرو» اليابانية للحلول الأمنية، فى مصر، عن احتلال مصر المركز الثالث أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا، والمغرب، من حيث التعرض لهجمات الفدية الخبيثة، طبقا لأحدث التقارير البحثية الصادرة عن الشركة.من المعروف أن برامج الفدية تقوم بتشفير الملفات من الب

المال- خاص

كشفت نورا حسن، مدير شركة «تريند مايكرو» اليابانية للحلول الأمنية، فى مصر، عن احتلال مصر المركز الثالث أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا، والمغرب، من حيث التعرض لهجمات الفدية الخبيثة، طبقا لأحدث التقارير البحثية الصادرة عن الشركة.

من المعروف أن برامج الفدية تقوم بتشفير الملفات من البرامج الشهيرة، مثل مستندات، وورد، والملفات المضغوطة، وملفات باوربوينت، وصفحات الويب asp وphp، والكتب الإلكترونية pdf وقواعد البيانات، وطلب دفع مقابل مادى يصل إلى 300 دولار للإفراج عنها.

قالت إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره مجلس النواب ضرورى، ويستهدف تقنين استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة، والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، وليس تضيق الحريات الشخصية، إلا أنه تأخر كثيرا.

يشار إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية يتكون من 45 مادة، تحدد نطاق تطبيقه، وأوجه التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

أضافت على هامش حفل السحور الذى نظمته الشركة يوم الخميس الماضى- أن البنوك، وشركات الاتصالات والحكومة، كانت الأكثر إنفاقا خلال المرحلة الماضية على حلول أمن المعلومات مع زيادة عدد الهجمات، التى تؤثر بالسلب على معدلات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركة تقدم برامج تدريبية مجانية للموظفين داخل المؤسسات، منها كيفية التفرقة بين الإيميلات الشرعية والخبيثة fishing emails، وآليات الإبلاغ عنها عند اكتشافها.

أوضحت أن “تريند مايكرو” هى إحدى الشركات العالمية فى مجال حلول تأمين المعلومات على مستوى شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات ( الداتا سنتر ) وأنظمة الحوسبة السحابية، والمستخدمين الأفراد، وتسعى إلى مساعدة العملاء المحليين على تجنب المخاطر الإلكترونية.

شددت على أهمية نشر الوعى الأمنى بين المستخدمين، لا سيما أن أمن المعلومات يعتمد على سلوكيات الأفراد، لافتة إلى أن الشركة تعد حاليا تقارير ربع ونصف سنوية عن طبيعة التهديدات الإلكترونية التى تتعرض لها أسواق المنطقة ومنها مصر.

لفتت إلى أن “ تريند مايكرو “ أجرت استبيانا خلال نوفمبر الماضى على 50 مؤسسة محلية للتعرف على استعداداتهم فى مواجهة فيروس الفدية، وفهم طبيعة عمله، مؤكدة أن الخدمات البنكية الإلكترونية وخدمات الاتصالات كانت من أكثر القطاعات عرضة للاختراق.

رأت أن خطة الحكومة للتحول الرقمى فى 2030 سيتبعها بالضرورة زيادة عدد مستخدمى الإنترنت، ومن ثم تنامى شبكة البنية التحتية للاتصالات وزيادة الطلب على الحلول الأمنية.