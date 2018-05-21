تريند مايكرو تحجب 100 مليون تهديد من برمجيات انتزاع الفدية‎

المال– خاصشهدت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصول ما يقارب 4.75% و1.75% على التوالي من إجمالي تهديدات برمجيات انتزاع الفدية العالمية، خلال الربع الأول من 2018.وقامت "تريند مايكرو" بحجب أكثر من 100 مليون من تهديدات برمجيات انتزاع الفدية لصالح عملائها خلال الأشهر الستة

المال– خاص





شهدت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصول ما يقارب 4.75% و1.75% على التوالي من إجمالي تهديدات برمجيات انتزاع الفدية العالمية، خلال الربع الأول من 2018.

وقامت “تريند مايكرو” بحجب أكثر من 100 مليون من تهديدات برمجيات انتزاع الفدية لصالح عملائها خلال الأشهر الستة الماضية لوحدها، حيث حجبت نسبة 99% من هذه التهديدات من البريد الإلكتروني وحركة البيانات على شبكة الإنترنت. وانطلاقًا من إدراكها مدى نمو وتأثير برمجيات انتزاع الفدية، اتبعت الشركة نهجًا شموليًّا في مساعدة عملائها في الدفاع عن أنفسهم ضد البرمجيات الخبيثة.

وقال شريف جربوعة، المدير الإقليمي للتكنولوجيا لدى “تريند مايكرو”: “تعتبر برمجيات انتزاع الفدية في حالة تطور دائم ولا تتمتع أي شركة بحصانة كاملة ضدها. وباعتبارنا خبراء في مجال الحماية الأمنية، نشجع الجميع على تحميل أدواتنا المجانية ونقوم بتوعية العملاء وتعريفهم بالتدابير الوقائية وطرق التعامل مع الحالة عند وقوعها”.

كما ننصح المؤسسات برفع سوية الوعي لدى موظفيهم وتدريبهم بشكل منتظم على هذه التدابير الوقائية، كالنسخ الاحتياطي للبيانات، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض للهجمات ببرمجيات انتزاع الفدية عبر البريد الإلكتروني أو المواقع غير المؤمّنة.

ومن شأن هذا الأمر أن يساعد على تجنب الوقوع ضحيةً لبرمجيات انتزاع الفدية، حيث إن دفع الفدية المالية المطلوبة لا يضمن إمكانية استعادة البيانات. وأشارت العديد من التقارير إلى قيام المهاجمين بطلب فدية أخرى بعد تسديد الدفعة الأولية.