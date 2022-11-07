«تريند مايكرو» تحجب وتكتشف أكثر من 30 مليون تهديد سيبراني في مصر بالنصف الأول من 2022

تتوقع شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، المتخصصة عالميا في حلول الأمن السيبراني، أن مجموعات فيروسات الفدية ستستهدف بشكل متزايد خوادم نظام لِينُكس والأنظمة المدمجة خلال السنوات القادمة. حيث سجّل أحدث تقرير للشركة حول النصف الأول من عام 2022 زيادة في عدد الهجمات السيبرانية مقارنة بنفس الفترة عام 2021.

وجاء في التقرير أن عمليات الكشف عن هجمات فيروسات الفدية كخدمة شهدت ارتفاعاً في النصف الأول من عام 2022. حيث حقق نموذج فيروسات الفدية كخدمة أرباحاً كبيرة بالنسبة لمطوري فيروسات الفدية والشركات التابعة لها.

ووفقًا للتقرير، فقد منعت تريند مايكرو 63 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يشكل تهديدات أكثر بنسبة 52% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين كان القطاع الحكومي والتصنيع والرعاية الصحية من بين أول ثلاثة قطاعات مستهدفة بفيروسات الفدية.

وعلى صعيد مصر، قامت حلول تريند مايكرو باكتشاف وحظر أكثر من 17.6 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وحالت دون وقوع أكثر من 1.7 مليون هجوم ضار عبر الروابط الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإيقاف أكثر من 3 ملايين هجوم ببرمجيات خبيثة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، المتخصصة عالميا في حلول الأمن السيبراني، أن مجموعات فيروسات الفدية ستستهدف بشكل متزايد خوادم نظام لِينُكس والأنظمة المدمجة خلال السنوات القادمة. حيث سجّل أحدث تقرير للشركة حول النصف الأول من عام 2022 زيادة في عدد الهجمات السيبرانية في الستة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة عام 2021..

يسلّط التقرير الضوء كذلك على المخاطر المستمرة لبيئات العمل والتعلم عن بُعد والهجينة أيضاً. وقد تمكنت حلول “شبكة المنزل الذكي – Smart Home Network” من تريند مايكرو، من حظر أكثر من 8 ألاف هجمة داخلية وخارجية في مصر ومنعت أكثر من 700 ألف نشاط سيبراني من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.