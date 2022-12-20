«تريندز» و«محرم للسياسات العامة» يناقشان تعزيز التعاون البحثي المشترك (صور)

استعرض مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» سبل تعزيز التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات العلمية المتنوعة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ، واستعدادات الجانبين لقمة المناخ (COP 28) التي ستنعقد في موقع إكسبو دبي العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت بين الجانبين في مقر تريندز في أبوظبي، حيث استعرض الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لـ “تريندز”، والسيد مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي”، بحضور مسؤولين من الجانبين، إمكانية إجراء بحوث ودراسات حول قضية المناخ والمشاركة في (COP 28)، إضافة الى موضوعات علمية واقتصادية متنوعة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي، بجهود شركة «محرم وشركاه»، الرائدة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، بنجاحها في تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) الذي انعقد مؤخرًا بشرم الشيخ، ومستوى البحوث والدراسات والاستقصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاتصالات الاستراتيجية، التي تقوم بها، بما يخدم الأكاديميين والمهتمين، ويدعم الجهود في بناء نظام معلوماتي قائم على العلم والأرقام والبيانات عالية المصداقية،

بدوره، ثمن مصطفى محرم، جهود مركز «تريندز» البحثية باعتباره واجهة عالمية وجسرًا معرفيًا عاليَ الموثوقية، كما أشاد بنتاجه البحثي من دراسات واستطلاعات رأي وبحوث وأنشطة، تنقل وتنشر المعرفة الموثقة وتدعم البحث العلمي والمهتمين بشكل عام.

وأعرب محرم عن سعادته للشراكة مع مركز “تريندز” والتعاون معه في أكثر من مجال علمي وبحثي، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والبيئية، ومجالات السياسات العامة، مؤكدًا أن هذا التعاون، يمثل نقلة نوعية في تعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال البحوث والاستشارات.

يُذكر أن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» كانا قد وقّعا، على هامش قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.