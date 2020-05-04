تريليون دولار حجم عمليات تحويلات الأموال عبر المحمول عالمياً فى 2023

1.04 مليار حساب فى 2019.. %45 منها بأفريقيا جنوب الصحراء

توقع تقرير حديث صادر عن اتحاد مشغلى الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية GSMA بشأن تحويلات الأموال عبر المحمول Mobile Money، أن ترتفع حجم الصناعة لأكثر من تريليون دولار بحلول 2023، أى ما يعادل 2.8 مليار دولار يومياً، ما يشير إلى قدرة الصناعة على اكتساب مزيد من ثقة العملاء وتحقيق عائد قوى للمشغلين.

وكشف التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، عن ارتفاع حجم حركة الأموال عبر المحمول لأكثر من 690 مليار دولار، بنمو سنوى يصل إلى %20، موضحا، أن صناعة تحويل الأموال عبر الهواتف تجاوزت نحو المليار مستخدم، منهم 372 مليون حساب نشط على مستوى العالم رغم أن عمرها لم يتجاوز 10 سنوات، وحققت انتشارا عالمياً فى أكثر من 290 خدمة لدى 95 دولة لتصبح هى الطريق نحو الشمول المالى لمعظم المواطنين ذوى الدخل المنخفض، كما توفر فرصة لملايين المهاجرين.

كما أظهر أيضا ارتفاع عدد حسابات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول ليسجل 1.04 مليار بنهاية العام الماضى بنسبة نمو %10.2 بينما سجلت الحسابات النشطة 372 مليون حساب بنمو %13.6 وبلغ عدد العمليات المنفذة 37.1 مليار عملية بنمو سنوى %21.8 بينما سجل حجم العمليات 690.1 مليار دولار بنمو سنوى %26.

وجاءت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فى المركز الأول بنحو 469 مليون حساب خلال 2019 بنسبة نمو سنوى 11.9%، مستحوذة على نحو %45 من عدد الحسابات العالمية، وسجلت الحسابات النشطة 181 مليون حساب بنمو %15.3 وبلغ عدد العمليات المنفذة 23.8 مليار عملية بنمو سنوى %19.7 ونحو 456.3 مليار دولار هى قيمة العمليات بنمو سنوى %27.5.

وفى المرتبة الثانية جاءت منطقة جنوب آسيا، وبلغ عدد الحسابات فى 2019 نحو 315 مليون حساب بنمو سنوى 3.9%، وبلغ عدد الحسابات النشطة 91 مليونا بنمو سنوى %6 وسجل عدد العمليات المنفذة فى 2019 نحو 7.3 مليار عملية بنمو سنوى %19.6 بقيمة 125.4 مليار دولار بنمو سنوى %16.3.

واحتلت منطقة شرق آسيا والباسيفيك المركز الثالث باستحواذها على نحو 52 خدمة و158 مليون حساب بنسبة نمو سنوى %23.9 ونحو 60 مليون حساب نشط بنسبة نمو %29.4 وبلغ عدد العمليات 4.4 مليار عملية بنسبة نمو %52.9 بينما سجل حجم العمليات 78.9 مليار دولار بنمو %41.5. وحصدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المركز الرابع بنحو 51 مليون حساب بنمو سنوى %3.6 وارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة %3.5 إلى 19 مليون حساب، وبلغ عدد العمليات 663 مليون بقيمة 9.1 مليار دولار بنمو سنوى %24 و%37.4 على الترتيب .

وفى المركز الخامس جاءت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بعدد حسابات بلغ 26 مليون حساب بنمو سنوى %2.5 بينما تراجع عدد الحسابات النشطة إلى 13 مليون حساب بانخفاض %1.6 وهبط عدد العمليات %24.2 إلى 601 مليون عملية بقيمة 16.5 مليار دولار بنمو %1.4.

وجاءت منطقة أوروبا ووسط آسيا فى المركز السادس بعدد عملاء بلغ 20 مليون عميل ونحو 7 ملايين عميل نشط بنمو نحو %7.3 و%20.5 على الترتيب، بينما سجل عدد العمليات نحو 217 مليون عملية بنسبة نمو %31 وحجم عمليات بلغ %26.8 بقيمة 3.8 مليار دولار .

وقال ماتس جرانيد، مدير عام GSMA، إن 1.7 مليار شخص فى العالم لا يحلصون على خدمات مالية، وبالتالى فإن قوة صناعة الأموال عبر الهاتف المحمول يمكن أن تزيد نسبة الشمول المالى وتوفر احتياجات للمحرومين ماليًا.

وأكد أن صناعة المدفوعات أصبحت تمثل تحولاً استراتيجياً لتشجيع العملاء على الدفع الإلكترونى وتحقيق مزيد من الإيرادات بالنسبة للشركات، ونظراً لأن المنتجات الرقمية تصل لعدد كبير من المستخدمين من ذوى الدخل المنخفض فإنه بات من الضرورى التأكد من أنها تتمحور حول المستخدم وتكون ذات صلة باحتياجاته الحقيقية، مشيراً إلى أن الاقتصاديات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية، ما يسلط الضوء على الدور الهام للتمويل الرقمى فى تحقيق التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن عام 2019 كان بالغ الأهمية بالنسبة لصناعة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، حيث حققت زيادة ضخمة لتتجاوز مليار حساب وما يقرب من تحويلات بمليارى دولار يوميًا، وهى زيادة لم تحدث من قبل وأصبحت صناعة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول صناعة عالمية، وتسجل نمواً قوياً ومذهلاً فى الأسواق الناشئة من خلال الوصول لمجموعة واسعة من العملاء .