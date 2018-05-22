تريليوني دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية منذ 2018

رويترزأظهرت بيانات تومسون رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الصفقات العالمية للاندماج والاستحواذ وصلت بالفعل إلى تريليوني دولار منذ بداية 2018، وهو مستوى قياسي لقيمة الصفقات لهذه الفترة من العام.وساهمت سلسلة من الصفقات في بداية الأسبوع، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة مع اندماج نشاط جنرال إلكتريك للنقل،

رويترز

أظهرت بيانات تومسون رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الصفقات العالمية للاندماج والاستحواذ وصلت بالفعل إلى تريليوني دولار منذ بداية 2018، وهو مستوى قياسي لقيمة الصفقات لهذه الفترة من العام.

وساهمت سلسلة من الصفقات في بداية الأسبوع، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة مع اندماج نشاط جنرال إلكتريك للنقل، مع وابتك لصناعة السكك الحديدية في صفقة بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، في الوصول إلى هذا المستوى القياسي.

والفترتان اللتان وصلت فيهما صفقات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية مماثلة كانتا في 2007 (1.8 تريليون دولار) قبل الأزمة المالية العالمية بعام، وفي عام 2000 (1.5 تريليون دولار) قبل انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا.

وتم الإعلان عن صفقات بقيمة 28 مليار دولار في الولايات المتحدة يوم الإثنين، في الكهرباء والعقارات والقطاع المالي.

وشهدت أوروبا ازدهارًا في الصفقات، التي سجلت في أبريل أعلى قيمة شهرية في عشر سنوات، بحسب بيانات تومسون رويترز، بينما بلغت الصفقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا 89.6 مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها في 19 عامًا.

وعلى مستوى العالم، لم تظهر صفقات الاندماج والاستحواذ أي علامات على التوقف، مع إعلان سوني كورب يوم الثلاثاء، إنها ستدفع 2.3 مليار دولار للسيطرة على إي.إم.آي، لتصبح أكبر ناشر للموسيقى في العالم.