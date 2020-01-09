تريزيجيه سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي سيزور المعرض هذا العام

أعلن مسؤولو معرض القاهرة الدولي للكتاب اختيار لاعب منتخب مصر لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه سفيراً لدورة المعرض الـ51 لعام 2020 ضمن مبادرة “سفراء المعرض”.

وأوضحت صفحة المعرض على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللاعب المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، سوف يزور المعرض.

مؤتمر صحفى الأحد القادم للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 51

ويعقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل. لاعب مصر الدولي محمود حسن تريزيجيه سفيرا لمعرض الكتاب

ويعقد المؤتمر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والسفير السنغالي لدى القاهرة.

وجرى اختيار العالِم جمال حمدان كشخصية المعرض هذا العام، كما تحل السنغال ضيف شرف الدورة.