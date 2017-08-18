تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في بشكتاش

علي المصري:سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والمعار من أندرلخت البلجيكي، هدفا عالميا في مرمى ضيفه بشكتاش، منح فريقه قاسم باشا، تعادلا مستحقا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الثانبة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.تقدم ريان بابل، لبشكتاش مبكرا في الد



علي المصري:



سجل محمود حسن “تريزيجيه” لاعب منتخب مصر والمعار من أندرلخت البلجيكي، هدفا عالميا في مرمى ضيفه بشكتاش، منح فريقه قاسم باشا، تعادلا مستحقا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الثانبة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ريان بابل، لبشكتاش مبكرا في الدقيقة السابعة من إنطلاقة المباراة، قبل أن يتعادل ماركوس نبوماير في الدقيقة 23 لقاسم باشا، وعاد أصحاب الأرض والجمهور للتقدم مرة أخري عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم بشكتاش بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني حصل تريزيجية علي كارت أصفر في الدقيقة 76، قبل أن يسجل هدفا عالميا في مرمى بشكتاش في الدقيقة 79، بتسديدة صاروخية، فشل فابريسيو أجوستو حارس بشكتاش في التصدي لها.

بتلك النتيجة، رفع قاسم باشا رصيده إلى أربعة نقاط، في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بفارق الأهداف عن بشكتاش، صاحب المركز الثاني، انتظارا لإقامة بقية لقاءات الجولة الثانية للمسابقة.

