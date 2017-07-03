تريزيجيه يجتاز الكشف الطبى فى قاسم باشا التركي

على المصرى اجتاز محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أندرلخت البلجيكى، الكشف الطبى فى نادى قاسم باشا التركى، تمهيدًا للانضمام إليه على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد مقابل 600 ألف يورو، للنادى البلجيكى، مع إمكانية الشراء، عقب نهاية الإعارة. ومن المنتظر أن يعلن النادى التركى، خلال الساعات القليلة

على المصرى

اجتاز محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب أندرلخت البلجيكى، الكشف الطبى فى نادى قاسم باشا التركى، تمهيدًا للانضمام إليه على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد مقابل 600 ألف يورو، للنادى البلجيكى، مع إمكانية الشراء، عقب نهاية الإعارة.

ومن المنتظر أن يعلن النادى التركى، خلال الساعات القليلة المقبلة، تعاقده مع نجم منتخب مصر “24 عامًا”، التفاصيل الكاملة للصفقة، بعدما رفض اللاعب

العودة مرة أخرى للأهلي على سبيل الإعارة، وفضل مواصلة تجربته الاحترافية.

كان تريزيجيه قد انتقل في صيف 2015، إلى أندرلخت، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، قبل بيعه نهائيًا في صيف 2016 إلى النادى البجليكى، مقابل 2.3 مليون يورو، قبل أن يخرج فى مطلع الموسم الماضي، معارا إلى موسكورن البلجيكي، قبل أن يعلن أندرلخت عن عدم رغبته في استمرار تريزيجيه بصفوفه، بعد نهاية الموسم المنصرم.