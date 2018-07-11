تريزيجيه: لازلت لاعبا بفريق قاسم باشا واحتمالات الرحيل واردة

أحمد صبرىنفي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأخبار المتداولة عن صفقة انتقاله لفريق تشيكى، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة.وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "لازلت لاعباً في صفوف فريق قاسم باشا لا أدري ما سوف يحدث في الأيام القادمة أما الرحيل أو البقاء لكن كل الاحتمالات واردة".

أحمد صبرى

نفي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأخبار المتداولة عن صفقة انتقاله لفريق تشيكى، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة.

وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “لازلت لاعباً في صفوف فريق قاسم باشا لا أدري ما سوف يحدث في الأيام القادمة أما الرحيل أو البقاء لكن كل الاحتمالات واردة”.

وكان حسن حلمي أوكسوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا التركي، أعلن سابقا انتقال، محمود حسن “تريزيجيه” لاعب المنتخب الوطني إلى صفوف فريق سلافيا براج التشيكي

وأكد أنه يتواجد حاليًا في التشيك للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام رسميا لصفوف سلافيا براج.