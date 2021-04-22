اتصالات وتكنولوجيا

«تريد لاين» تفتتح فرعًا لمنتجات «آبل» فى مول واتر واي التجمع قبل نهاية العام

تدشين الشركة الأمريكية متجرًا لها عار تمامًا من الصحة
محمود جمال 12:57 م, الخميس, 22 أبريل 21 12:57 م, الخميس, 22 أبريل 21

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كشف إيهاب مدحت، نائب رئيس شركة تريد لاين، أن شركته بصدد افتتاح فرع جديد لمنتجات آبل بمصر فى مول “واتر واي” فى منطقة التجمع الخامس على الطريق الدائري قبل نهاية العام الحالي. وقال مدحت، خلال حفل السحور الذى نظّمته الشركة، أمس، ودعيت له “المال”، أن الأنباء المتداولة بشأن افتتاح الشركة الأمريكية متجرًا لها لبيع منتجاتها السوق المحلية عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن شركته تفاجأت بخبر عن نية آبل تدشين فرع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأكد أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا فى مبيعات الشركة، رغم أزمة فيروس كورونا، مع اتجاه “تريد لاين” نحو تفعيل خدمات التقسيط مع “فاليو” على 24 شهرًا،

مشيرًا إلى أن الشركة قررت إنشاء 10 فروع من سلسلة متاجر XPRS باستثمارات 50 مليون جنيه قبل أواخر 2021 سعيًا منها لإتاحة منتجات جميع العلامات التجارية فى سوق المحمول، فى ظل وجود طلب كبير من قِبل عملاء آبل على ذلك خلال الـ30 عامًا الماضية، علاوة على التوسع فى التواجد خارج المولات التجارية مع استمرار وباء كورونا.

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ولفت إلى فروع العلامة التجارية الجديدة XPRS تختلف من حيث المساحات حسب درجة الكثافة الشرائية، لكنها ستسهم فى توفير أكثر من 50 فرصة عمل جديدة كمرحلة أولى.

على صعيد آخر رأى أن اعتزام الحكومة فرض رسوم على الهواتف المهرَّبة من الخارج، من شأنه ضبط إيقاع السوق وخفض حجم السوق الرمادية فى بيع أجهزة المحمول بمصر، منوهًا بأن شركته مستعدة فنيًّا منذ يوليو الماضي لتطبيق نظام إلكتروني لحظر الأجهزة المهربة، بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات .

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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