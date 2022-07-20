«تريد لاين» تطلق عرضا يتيح استرداد 25% من قيمة منتجات أبل

طرحت شركة تريد لاين الموزع الرئيسي لمنتجات أبل الأمريكية في مصر اليوم عرضا يتيح للعملاء شراء جميع المنتجات مع إمكانية استرداد 25% من قيمتها كاش باك عن طريق نقاط برنامج الولاء (TVC).
وبحسب الشركة، فإن العرض متاح خلال الفترة من الأربعاء 20 يوليو إلي الجمعة 22 يوليو الجاري، ويشمل الدفع الفوري سواء نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية .
يشار إلى أن مبيعات الهواتف المحمولة في مصر تراجعت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت %20، لتسجل 5 ملايين و478 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و866 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفق تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.
وحصدت شريحة الهواتف التي تتراوح بين «7 – 10 آلاف» جنيه المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %7، أعقبتها الفئة السعرية التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» في المركز السابع بنسبة %5.