«تريد لاين» تطلق عرضا يتيح استرداد 25% من قيمة منتجات أبل

طرحت شركة تريد لاين الموزع الرئيسي لمنتجات أبل الأمريكية في مصر اليوم عرضا يتيح للعملاء شراء جميع المنتجات مع إمكانية استرداد 25% من قيمتها كاش باك عن طريق نقاط برنامج ‏الولاء (TVC).

وبحسب الشركة، فإن العرض متاح خلال الفترة من الأربعاء 20 يوليو إلي الجمعة 22 يوليو الجاري، ويشمل الدفع الفوري سواء نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية .

يشار إلى أن مبيعات الهواتف المحمولة في مصر تراجعت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت %20، لتسجل 5 ملايين و478 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و866 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفق تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.

وحصدت شريحة الهواتف التي تتراوح بين «7 – 10 آلاف» جنيه المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %7، أعقبتها الفئة السعرية التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» في المركز السابع بنسبة %5.