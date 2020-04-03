«تريد لاين» تطرح خصمًا 5% على جميع منتجات «آبل» بشرط

لفترة محدودة تزامنًا مع تدابير مواجهة كورونا

طرحت شركة تريد لاين، الموزع الرئيسي لمنتجات آبل الأمريكية فى مصر، خصمًا 5% على جميع أجهزتها بالسوق المحلية؛ تزامنًا مع التدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، ومنها ضرورة البقاء فى المنزل.

وبحسب صفحة الشركة الرسمية على موقع فيسبوك، فإن الخصم لفترة محدودة ومرهون بالدفع عن طريق بطاقات البنك التجاري الدولي CIB الائتمانية أو أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وإدخال بروموكود STAYSAFECIB.

كما أعلنت الشركة أسعار الحاسبات المحمولة الجديدة كجزء من دعم خطة الحكومة نحو التعليم الإلكتروني، وهي: ماك بوك آير بسعر 21.900 ألف جنيه، وماك بوك برو بسعر 26.900 ألف جنيه، مع إمكانية تقسيط السعر على 18 شهرًا دون فوائد.

ووفق تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK”، تصدرت آبل الأمريكية قائمة متوسط قائمة أغلى الهواتف الذكية مبيعًا فى مصر خلال ديسمبر 2019 بقيمة بلغت 15.8 ألف جنيه.

وحلّت شاومي الصينية في المرتبة الثانية بقائمة الهواتف الأغلى بمتوسط 4500 جنيه، ثم “أوبو” فى المركز الثالث بمتوسط 3500 جنيه.

وجاءت سامسونج في المرتبة الرابعة لمتوسط أغلى الهواتف الذكية المبيعة في مصربمتوسط 3400 جنيه، تبعتها “ريدمي” فى المركز الخامس بنحو 3100 جنيه، ثم “ريلمي” بقيمة 2900 جنيه.

وظهرت إنفينيكس الصينية فى المرتبة السابعة لمتوسط أغلى الهواتف الذكية المبيعة بمصر بمتوسط 1900 جنيه للجهاز، وأخيرًا “تكنو” بقيمة 1200 جنيه.

على صعيد الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا، استحوذت شريحة الهواتف الذكية التى تتراوح بين 100 و150 دولارًا على 30% من إجمالي المبيعات.

وجاءت شريحة الهواتف الذكية التى تتراوح بين 150 و200 دولار فى المرتبة الثانية، بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا بحصة سوقية 24%، تبعتها شريحة (50 إلى 100 دولار) فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلّت شريحة الهواتف الذكية التى تتراوح أسعارها بين 200 و250 دولارًا فى المرتبة الرابعة، بعد أن استحوذت على حصة سوقية بلغت 12% من إجمالي المبيعات.

وحصدت شريحة الأجهزة التى تتراوح أسعارها بين 300 و600 دولار المركز الخامس بحصة بلغت 10%، تبعتها شريحة الهواتف الذكية التى تتراوح بين 250 و300 دولار فى المركز السادس، بحصة سوقية 7%.