«تريبل ايه ايجينسي» تضم 7 ماركات تجارية لخدمات ما بعد البيع والصيانة

تمكنت شركة «تريبل ايه إيجينسى» من ضم 7 ماركات تجارية جديدة لقائمة خدمات ما بعد والصيانة التى تقدمها فى مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لعدد من شركات وموزعى السيارات المعتمدين هم :»وهدان أوتو جروب، ومركز الأمين لصيانة السيارات، ومركز جلو، والأقصى لخدمات السيارات، ومركز AMG Motor».

تضمنت قائمة العلامات التجارية الجديدة المقدمة على منصة خدمات «تريبل إيه ايجينسى» هي: «ستروين، وبيجو، وسكودا، وهيونداي، وتويوتا، وسوزوكي، وجيتور»، ليرتفع إجمالى عدد الماركات المدرجة إلى 12 علامة حتى الآن».

يذكر أن شركة «تريبل ايه إيجينسي» تعاقدت – فى وقت سابق- مع عدد من الشركات ومراكز الصيانة المعتمدة وهى «السبع أوتوموتيف، وايه تى أوتو جروب، القاهرة أوتو، ومركز خدمة الميكانيكيون العرب»؛ بهدف تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات المنتمية للماركات التجارية «كيا، ونيسان، وشيفروليه، وإم جي، ورينو».

قال محمد السيد رئيس الشركة لـ»المال»، إنه تم التعاقد مع 9 شركات ومراكز صيانة معتمدة للعديد من العلامات التجارية؛ بهدف استغلال مراكز الصيانة التابعة لها لتقديم كافة خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للعملاء.

وأضاف السيد أن الخدمات التى يتم تقديمها من خلال «تريبل ايه إيجينسي» تشمل العديد من التسهيلات والخصومات السعرية على أعمال الإصلاحات والمصنعيات وقطع الغيار، بجانب منح خدمات مجانية على الإصلاحات السريعة على الطرق والأوناش.

وأشار إلى أنه وفقًا للعقد المبرم ما بين «تريبل إيه إيجنسي» ومراكز الصيانة المعتمدة سيتم تقديم كافة الخدمات للعملاء بشكل فورى ودون اللجوء للحجز المسبق، موضحا أن شركته تمكنت من زيادة عملائها إلى 3000 عميل على منصتها خلال الفترة الماضية.

تابع: «الشركة تعتزم زيادة حجم نشاطها فى قطاع ما بعد البيع والصيانة من خلال ضم السيارات المستعملة والمركبات الغير مستفيدة من خدمات الصيانات على منصتها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بما يمكنها من الحصول على أعمال الإصلاحات وتوفير قطع الغيار بالمراكز المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم كافة الامتيازات والتسهيلات المقدمة للعملاء».

وأوضح أن استراتيجية «تريبل إيجينسي» تعتمد على رفع مستوى الخدمات وتذليل العقبات أمام العملاء الذين يقبلون على مراكز الصيانة بغرض الإصلاحات والتمتع بكافة خدمات الضمان سواء للسيارات المباعة من جانب الوكلاء المحليين أـو المستوردين، مضيفًا أنه جارى اضافة خدمة جديدة تتعلق بعمل عقود صيانات بأسعار مخفضة للعملاء خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة أتاحت الفرصة أمام العملاء الذين يرغبون فى الاستفادة من الخدمات المقدمة على أعمال الإصلاحات والصيانات بالمراكز المعتمدة من خلال تخفيض قيمة الرسوم المحصلة عن التعاقد لتتراوح بين 200 إلى 400 جنيه للمركبة الواحدة؛ وذلك فى ضوء توسيع قاعدة المستفيدين من العملاء لخدمات ما بعد البيع والصيانة.