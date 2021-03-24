«تريبل إيه إيجينسي» تتعاقد مع 5 شركات لتقديم خدمات الضمان والصيانة للعملاء

تعاقدت شركة «تريبل إيه ايجينسي» المتخصصة فى قطاع «خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات» مع 5 شركات ومراكز صيانة معتمدة فى ضوء استغلال الفروع التابعة لها لتقديم خدمات الضمان والإصلاحات للعملاء.

وتضمنت قائمة أسماء الشركات ومراكز الصيانة المعتمدة «السبع أوتوموتيف – مراكز خدمة السبع نيسان، وايه تى أوتو القطامية، وكيا القاهرة أوتو، ومركز خدمة الميكانيكيون العرب».

قال محمد السيد، مدير عام الشركة لـ»المال»، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال استغلال مراكز الصيانة المعتمدة المنتشرة فى مختلف المناطق الجغرافية المؤهلة لتقديم خدمات الضمان والإصلاحات وبيع قطع الغيار بشكل سريع للمستهلكين.

وأضاف السيد أنه تم الاتفاق مع شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة للعلامات التجارية المختلفة على تقديم خدمة «VIP» للعملاء بجانب منح خصومات على أعمال الصيانات وقطع الغيار والخدمات المجانية للإصلاحات السريعة على الطرق و»الأوناش».

أشار إلى أن الشركة أبدت عن رغبتها بالتوسع فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال استغلال المراكز المعتمدة للشركات العاملة فى مجال صيانة السيارات، مبينًا أنه من المرتقب تخصيص فريق ليتولى أعمال الإشراف والمتابعة مع العملاء للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة.

وأكد أنه وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع الخمس شركات ومراكز الصيانة المعتمدة سيتم تقديم كافة الخدمات للسيارات المدرجة فى مدة الضمان التى تشمل تغيير الزيوت والإصلاحات والكشف الدورى على المركبات، قائلًا: «الطرازات الخليجية خارج البرامج المتفق عليها بتقديم الخدمات فى مراكز الصيانة المعتمدة».

استنكر السيد السياسات التى تتبعها بعض شركات السيارات العاملة فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة من سوء الخدمات المقدمة وامتداد الفترة الزمنية لأعمال الصيانات ولاسيما توفير قطع الغيار المطلوبة للعملاء التى تسببت فى فقدان المصداقية لدى العديد من الشركات والوكلاء خلال الفترة الماضية.

تابع: أن «الشركة قامت باتخاذ كافة الخطوات بالتعاون من شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة لتوفير الخدمات والضمانات المطلوبة لتفادى الشكاوى والحرص على رضاء العملاء.

ولفت إلى أن «تريبل ايه إيجينسي» راعت كافة الأخطاء التى ارتكبتها الشركات والوكلاء المحليون فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانات من خلال الحرص على تقديم كافة الخدمات والإصلاحات بصورة جيدة، بالإضافة إلى منح تسهيلات وخصومات على قطع الغيار وبعض الخدمات الأخرى لصالح العملاء.

بحسب البيانات المعلنة عن «تريبل ايه إيجينسي» فإنها تعاقدت مع شركات السيارات ومراكز خدمة الصيانة المعتمدة للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جي، ورينو، وكيا، ونيسان».

يذكر أن القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب «الملاكي» سجلت ارتفاعًا بنسبة %10.8 لتصل إلى 2 مليار و762 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل 2 مليار و492 مليون دولار عام 2019؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، شهدت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها – نموًا – بنسبة %71 لتسجل 14.9 ألف وحدة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 8.7 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وتعود زيادة مبيعات قطاع السيارات إلى النمو الكبير المحقق فى مبيعات معظم الفئات خاصة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» التى تضاعفت مبيعاتها إلى 3.3 ألف وحدة مقابل 1.6 ألف وحدة.

كما صعدت مبيعات السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سى سى بنسبة %59 لتصل إلى 7.8 ألف وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 4.9 ألف وحدة، فى نفس فترة المقارنة.