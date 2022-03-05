«ترو فاينانس للتأجير التمويلي» تطلق علامتها التجارية الجديدة بحضور وزيري الشباب وشؤون المجالس النيابية

أقامت شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي» احتفالية كبرى لإطلاق علامتها التجارية الجديدة «ترو فاينانس ليس»، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، مساء اليوم السبت.

وحضر الاحتفالية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعضو مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان، عميد نواب محافظة الشرقية.

وتضمن حضور الاحتفالية لفيف من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال المصريين.

وفي بداية الاحتفالية شكر محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي، الوزراء الحاضرين وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وكل الحضور المشاركين للاحتفال بالاستحواذ على شركة «بنك الإمارات دبي الوطني للتأجير التمويلي»، مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة «ترو فاينانس ليس».

وأضاف: “كل الاحترام لشركاء النجاح في إتمام عملية الاستحواذ، بدءًا من بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة بلتون المالية المستشار المالي، ومكتب بيكر ماكنزي المستشار القانوني، والسادة شركائي المساهمين الموقرين”.

وتابع عفيفي: “لا أجد كلمات تصف مدى الحب والتقدير للنائب أحمد فؤاد أباظة على المساندة والدعم، وكذلك رجل الأعمال مصطفى خليل رئيس مجلس إدارة شركة تاج مصر القابضة للاستثمارات المالية، وكل فريق عمل تاج مصر على التعاون المثمر”.

وأردف: “كما أشكر مجلس إدارة شركة «ترو فاينانس ليس» وفريق العمل المحترفين”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي: “تستهدف استراتجيتنا في شركة “ترو فاينانس ليس” تطوير آلية صناعة التأجير التمويلي بما يدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ما تمتلكه الشركة من خبرات وكفاءات مصرفية”.

وأنهى كلمته في افتتاحية الاحتفالية: “في الختام نعتز بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري والدولي، ويجب أن نبرز جهود الجهات الرقابية، وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تستهدف بشكل مستمر تطوير قطاع التأجير التمويلي، ولا نريد أن ننسي الدور الرائد للبنك المركزي المصري للنهوض بالاقتصاد، تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.”

ويذكر أن شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي» قد تم تغيير اسمها من «الإمارات دبي للتأجير التمويلي» إلى «ترو فاينانس ليس»، بعد نقل ملكيتها من بنك الإمارات دبي الوطني إلى شركة تاج القابضة للاستثمارات المالية.

وتم تأسيس شركة «تاج القابضة للاستثمارات المالية» بهدف الاستحواذ على شركة «الإمارات دبي الوطني للتأجير التمويلي»، وستقوم الشركة بدور الظهير المالي لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للمجموعة والتي تقدر استثماراتها بقيمة 20 مليار جنيه.

وكانت الشركة تأسست باسم «بي إن بي باريباس للتأجير التمويلي» في عام 2008 بمساهمة كاملة من بنك الإمارات دبي الوطني برأسمال 10 مليون جنيه، وقام البنك بمضاعفة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه في عام 2010، وفي عام 2013 تم تغيير اسم الشركة إلى «الإمارات دبي للتأجير التمويلي» مع تغيير اسم البنك.

ويُشار إلى أن شركة «ترو فاينانس ليس» قد أعلنت أول أمس، عن اعتزامها مضاعفة رأس المال المُصدر من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بمستهل العام المقبل، عبر الاكتتاب.

ويأتي السبب وراء مضاعفة رأس المال، لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركة طبقًا لقواعد الجهات الرقابية، لتبدأ الشركة انطلاقة جديدة في مجالات النظام المالي غير المصرفي يخدم التوسعات المستقبلية حسب الخطة المستهدفة.

وتهدف الشركة لمضاعفة رأس المال في العام الأول من انطلاقتها تحت شعار جديد “ترو فاينانس ليس” يعكس التوجه الجديد لشركة “تاج المالية القابضة” للعمل في كافة مجالات التمويل في المستقبل القريب، فضلًا عن بروز قوة الكفاءة المالية للشركة لمساعدتها على العمل بشكل أكبر في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.

واستحوذت مجموعات شركات “تاج القابضة” على كامل أسهم الشركة في يناير الماضي من البنك، بعد إتمام الفحص النافي للجهالة وإتمام كافة الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية، وينقسم هيكل الملكية في الوقت الراهن إلى شركة “تاج القابضة” بنسبة 90%، فيما يمتلك رئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفي نسبة 10% من رأس المال، فضلًا عن نسب أقلية.

ويأتي هدف الشركة من الاستحواذ لاقتحام مجال التأجير التمويلي، يرجع إلى الارتفاع المطرد في مجال التأجير التمويلي والذي وصل إلى 71 مليار جنيه خلال العام الماضي، والمتوقع له أن يتضاعف على المدى المتوسط خاصة بعد تغطية القطاعات المستهدفة غير المغطاة.