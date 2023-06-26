«ترو فاينانس» تموّل قطاع المقاولات بـ220 مليون جنيه خلال الربع الثانى

موّلت شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلى قطاع المقاولات بنحو 220 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالي.

قال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة ترو فاينانس للتأجير التمويلي، إنها ضخت 150 مليون جنيه لصالح الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، التابعة لمجموعة “درة القابضة”.

ويعرّف التأجير التمويلى بكونه عقدًا يمنح المستأجر بموجبه الحق فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، مقابل دفع إيجارات دورية، ويحق له فى نهاية مدة العقد امتلاك الأصل بقيمة متبقية.

وأضاف عفيفى فى تصريحات لـ«المال» إن قطاع المقاولات يأتى على رأس أولويات “ترو فاينانس” للتأجير التمويلي، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما تأتى فى ظل توجهات البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف أن «ترو فاينانس للتأجير التمويلي» قدمت تمويلات تتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون جنيه للقطاع الزراعي، و100 مليون لـ”الصناعي”، ومثلها لـ”البترولي” خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذ نشاط العقارات والأراضى خلال الربع الأول من 2023 على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي، بنحو 25.6 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى %91.18 من إجمالى قيمة العقود، يليه نشاط سيارات النقل والذى يستحوذ على حصة قدرها %2.95 وبقيمة 829.1 مليون.

وجاء نشاط الآلات والمعدات فى المرتبة الثالثة بقيمة بلغت نحو 662.3 مليون جنيه، وبنسبة تصل إلى %2.36 من إجمالى العقود، وذلك بحسب تقرير الهيئة.

وكشف «عفيفي» أن القطاع الزراعى يستحوذ %30 من محفظة الشركة، يليه التعليم بـ%16، ثم التطوير العقارى بـ%11.

وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي، خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2023، بحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 28.1 مليار جنيه، مقارنة مع 21.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ %29.2.

واستحوذت شركة تاج القابضة للاستثمارات المالية على كامل أسهم «ترو فاينانس ليس» فى يناير 2021 من بنك «الإمارات دبى الوطنى مصر»، بعد إتمام الفحص النافى للجهالة وجميع الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية.

وينقسم هيكل الملكية فى الوقت الراهن بواقع %90 لشركة تاج القابضة للاستثمارات المالية و%10 لرئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفى.