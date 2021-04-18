«تروكولر» يُطلق حلولًا جديدة للتأكد من هوية الشركات

أطلق تطبيق تروكولر محرك البحث العالمي لأرقام الهواتف اليوم حلول إظهار العلامة التجارية للشركات المتصلة في إطار عروض الخدمات المؤسسية المميزة للشركات، تتيح هذه الخدمة المميزة للشركات إمكانية تأكيد هويتها، وهو ما يعني زيادة مستوى الأمان المقدم للمستهلكين عن طريق منع المكالمات الاحتيالية والمزعجة ومن خلال الاعتماد على هذه الحدمة، يمكن للشركات زيادة كفاءة اتصالاتها وتحسين معدلات الرد على المكالمات المهمة والأصلية الواردة من شركات معتمدة.

فمع تزايد معدلات المكالمات الاحتيالية والمزعجة التي تستخدم هويات مزورة لشركات ومنظمات معروفة على مستوى العالم، كانت هناك حاجة ماسة لزيادة مستوى الثقة في الاتصالات والأرقام الواردة. وبالإضافة لهوية المتصل الخضراء وبادج الشركة الأخضر المعتمد، تحصل الشركة المعتمدة من تروكولر على مؤشر علامة الاعتماد، مع قدرتها على حجب اسمها التجاري وصورة البروفايل.

وتتيح هذه الخدمة للمستهلكين التعرف على المكالمات الواردة التي يمكنهم الثقة فيها بصورة كاملة قبل الرد على المكالمة. والأهم من ذلك، أنّ المستهلكين سيواصلون رؤية عدد العلامات الموضوعة أمام الأرقام الاحتيالية والمزعجة كالعادة، مع احتفاظهم بحق وضع علامة مكالمة غير مرغوب فيها أمام الأرقام المعتمدة أو حتى حجبها بالكامل.

وللتأكيد على ذلك مرة أخرى، تواصل خوارزميات تروكولر الخاصة بالكشف عن الأرقام الاحتيالية والمزعجة، عملها بنفس الطريقة التقليدية، حيث سيتمكن مجتمع تروكولر حول العالم والذي يضم 270 مليون مستخدم نشط، من وضع علامة أمام المكالمات التي يحتمل أن تكون مكالمات احتيالية/مزعجة/أو مكالمات مبيعات حتى ولو كان أمامها علامة الاعتماد وهوية المتصل الخضراء.

وعند سؤاله عن الخطط طويلة الأجل لقطاع الشركات في تروكولر، قال سوني جوي – نائب الرئيس ورئيس قطاع الشركات في تروكولر: “لقد تم انشاء قطاع الشركات في تروكولر انطلاقًا من نيتنا لتقديم حلول مبتكرة ومخصصة للشركات، وهي باقة من الخدمات التي لن تعمل فقط على تحسين كفاءة مكالمات الشركات، ولكنها ستقدم أيضًا قيمة مضافة ملحوظة وتوفر المزيد من الأمان للمستهلكين في حياتهم اليومية. إنّ عملية التحقق الفعالة التي تقوم بها تروكولر تتيح للمستهلكين التعرف على المكالمات الواردة إليهم من شركات معينة وأنها مكالمات موثوقة بنسبة 100%. وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الخدمة الجديدة لتقليل عمليات الاحتيال والإزعاج عبر المكالمات التليفونية”.

ويضيف بريجيش بهردواج – مدير المنتجات في شركة دونزو، تطبيق التوصيل الرائد في الهند (دونزو كان من أوائل الشركاء التي سجلت في خدمات تروكولر للشركات): “من خلال هوية الشركات التي تظهر على تطبيق تروكولر، شهد شركائنا في التسليم تحسنًا بنسبة 11% في معدل المكالمات التليفونية التي يرد عليها العملاء خلال مراحل تسليم الطلب، وهو ما ساعد بصورة ملحوظة في تحسين عملياتنا التشغيلية وتوفير الوقت الذي تستغرقه كل عملية تسليم”.