تروكولر تُطلق تطبيقها الجديد لهواتف iPhone

أعلنت تروكولر، المتخصصة في مجال الكشف عن هوية المتصلين ، اليوم عن إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق تروكولر لهواتف iPhone لكل المستخدمين حول العالم.

يشار إلى أنه قد عانى مستخدمو هواتف iPhone من ضعف خدمات الكشف عن هوية المتحدث وحجب الاتصالات المزعجة التي يقدمها تطبيق تروكولر على هواتفهم، وطالبوا بحل جذري لذلك.

وساهمت تلك المشكلة في تصميم التطبيق الجديد الذي من المتوقع أن يقدم أعلى مستويات الخدمة لمستخدي ايفون ، وبالفعل قامت تروكولر بإعادة تصميم التطبيق بصورة كاملة من البداية للنهاية، ليصبح أخف (حجم التطبيق أصبح أصغر بكثير)، وأكثر كفاءة (يعمل بسرعة حتى على النسخ القديمة من هواتف iPhone مثل 6S).

وستتيح تروكولر القدرة على كشف الاتصالات المزعجة والاحتيالية والتعرف على مكالمات الشركات غير المرغوبة بصورة أفضل 10 مرات من النسخة السابقة.



أضافت تروكولر أن هذه الخصائص والمزايا المطورة للنسخة الجديدة من تطبيقها على هواتف iPhone، من خلال الاعتماد في تصميم هذه النسخة على البنية الهندسية الجديدة كليًا والتي تستفيد من الخصائص المتطورة لنظام iOS في تشغيل التطبيقات في الخلفية. وعلى ذلك، تتميز النسخة الجديدة من تطبيق تروكولر بقدرتها الفائقة على تحديد هوية المتحدث والكشف عن الاتصالات الاحتيالية والاتصالات غير المرغوب فيها بصورة أحدث وأدق وأكثر شمولًا منذ اللحظة الأولى لبدء الاتصال وبغض النظر عن الموقع الجغرافي لمستخدمي هواتف iPhone حول العالم.

ويتميز التطبيق أيضًا بتصميمه الجديد الذي يقدم تجربة مستخدم سلسة تتضمن بدء الخدمة للمستخدمين الجدد في أقصر وقت ممكن، وتصفح التطبيق بسرعة وسهولة خلال الاستخدام اليومي للهاتف.



وتعليقًا على إطلاق النسخة الجديدة كليًا من التطبيق، يقول آلان ماميدي-الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تروكولر: “تتعاون تروكولر مع منصة آبل في ابتكار وتقديم مزايا وخصائص أكثر قوة وأفضل أداءً، مثل خدمة التنبيه المسبق بالمكالمات الواردة Caller Alerts، وسبب المكالمة Call Reason وخاصية البحث الموسع عن الأرقام.

وأضاف، أن التحديثات الأخيرة لتطبيق تروكولر على هواتف iPhone تمثل تطويرًا تكنولوجيًا طال انتظاره، حيث يمكننا الآن منح المستخدمين أفضل خدمات للتعرف على المكالمات الاحتيالية والمزعجة وحجبها، ومساعدتهم على الرد على المكالمات التي يرغبون في تلقيها فقط بعد حجب المكالمات غير المرغوبة منذ البداية”

أبرز مزايا وخصائص تطبيق تروكولر الجديد كليًا لهواتف iPhone:

· كشف الاتصالات المزعجة والاحتيالية والتعرف على هوية المتصل 10 مرات أفضل من النسخة السابقة

· بدء الخدمة للمستخدمين الجدد في أقصر وقت ممكن

· تحسين قدرة المستخدم على رؤية التفاصيل عند بحثه عن الأرقام

· سهولة شراء الخدمات المميزة المدفوعة مع إمكانية مقارنة المزايا بعد الشراء

· إعادة تصميم خصائص البحث الموسع (من الهاتف>أحدث المكالمات>مشاركة أرقام الاتصال)

التحديثات المستقبلية التي تخطط لها الشركة:

تحسينات رئيسية لفلترة الرسائل النصية القصيرة SMS، والكشف عن المكالمات المزعجة وخدمات مجتمع المتصلين، مثل إعادة تصميم أيقونة البحث عن الأرقام غير المعروفة بشكل أسرع

· يستطيع التطبيق الجديد حجب الأرقام الأكثر إزعاجا تلقائيًا، مع عرض الإحصائيات المفصلة للأرقام التي توسم بعلامة “رقم مزعج”، وكذلك التعليقات المكتوبة عن هذه الأرقام وإمكانية أن يشارك المستخدم تعليقه حول هذه الأرقام.