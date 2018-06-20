تروسيكل يصطدم بقطار في الجيزة ولا خسائر

محمود محسن أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اقتحام تروسيكل شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين البدرشين والمرازيق على خط القاهرة السد العالى. وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق التروسيكل بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى تصادم قطار رقم 990 ركاب مكيف ا

محمود محسن

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اقتحام تروسيكل شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين البدرشين والمرازيق على خط القاهرة السد العالى.

وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق التروسيكل بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى تصادم قطار رقم 990 ركاب مكيف القاهرة سوهاج به وتسبب فى كسر الشبكة الأمامية للجرار وبدون إى إصابات.

وناشدت الهيئة سائقى المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة اثناء عبور السكة الحديد حفاظا على ارواحهم وامن وسلامة مسير القطارات .