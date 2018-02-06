ترميم طرق بطول 45 كيلومترًا فى مطروح خلال أسبوع

التمهيد تم بالجهود الذاتيةمعتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه فى إطار استكمال أعمال البنية التحتية وخدمة المواطنين فى أنحاء المحافظة خاصة إعادة تمهيد الطرق والنجوع داخل العزب والنجوع، تمت إعادة تمهيد وترميم 45 كيلو مترا بعدة مناطق داخل مدينة مرسى مطروح خلال الأسبوع الماضى، و

التمهيد تم بالجهود الذاتية

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه فى إطار استكمال أعمال البنية

التحتية وخدمة المواطنين فى أنحاء المحافظة خاصة إعادة تمهيد الطرق

والنجوع داخل العزب والنجوع، تمت إعادة تمهيد وترميم 45 كيلو مترا بعدة

مناطق داخل مدينة مرسى مطروح خلال الأسبوع الماضى، وذلك من خارج موازنة

المحافظة ودون تحمل أى تكلفة من خلال الجهود الذاتية للجنة تمهيد الطرق مع

استغلال الجليدر لذى تبرع به رجال الأعمال بالمحافظة لخدمة أهالى

المحافظة.

وأوضح أبو زيد أنه تم خلال عامى 2016 و2017 وحتى الآن تمهيد مسافة 700 كم

طرق وشارع بكل نواحى المحافظة، خاصة بمدن برانى والسلوم ومرسي مطروح مع

القضاء على عزلة عدد من التجمعات السكنية التى كانت تبعد بمسافات تصل الى

50 كم عن الطرق الرئيسية، لتيسير وصول الخدمات اليها سواء سيارات الأسعاف

أو المطافى وسيارات المياه.

وأكد باسط جعفر عضو لجنة الاسكان ورئيس لجنة تمهيد الطرق بالمحافظة، أن

المناطق التى أعيد تمهيد الطرق بها وترميم أعمال الحفر لتوصيل شبكات المياه

والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، منها مسافة 8 كيلو بمنطقة حى

الشروق، و7 كيلو فى حى الزهور بجوار المدرسة الثانوية التجارية، و6 كيلو

بمنطقة شارع الإمام مالك، و10 كيلو بعزبة السلام، و2 كيلو بمنطقة المغاربة

والطواهر، و5 كيلو بشارع علم الروم.



وأشار إلى أن جميع أعمال جليدر تمهيد الطرق تتم بالجهود الذاتية سواء من

العاملين أو تمويل الوقود، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية

والجهود الذاتية فى تنمية المجتمع المحلى وخدمة أهالى المحافظة.





