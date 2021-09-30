استثمار

ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي

في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل
دعاء محمود 7:56 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 7:56 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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فاز مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي “الياهو هانبي بالإسكندرية” بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل، في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء، وفقا لمجلة “Engineering News – Record” الأمريكية.

يذكر أن معبد الياهو هانبي تم افتتاحه في يناير ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتوثيقه والذي تم تنفيذه وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة السياحة والاثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث قامت بالتنفيذ شركة “المقاولون العرب”.

وتم تقسيم مشروع الترميم إلى عدة محاور تتمثل في الترميم الإنشائي والمعماري والترميم الدقيق وتنسيق الموقع العام والتي شملت ترميم العناصر المنقولة والثابتة مثل المقاعد الأثرية والأبواب والتجاليد الخشبية ونقل وحدات الإضاءة مثل النجف والمشاعل ومقتنيات أداء الشعائر الدينية اليهودية والزجاج المعشق بالرصاص والمشغولات النحاسية والخشبية والبلاطات من الرخام والمزايكو، والشواهد الأثرية الباقية من المعبد القديم.

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كما تم إعداد الدراسات التفصيلية لعرض الشواهد الأثرية لآثار المعبد القديم تحت إشراف طاقم متخصص من آثري ومهندسي المجلس الأعلى للآثار.

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم، تم تزويد المبنى بأحدث أنظمة إنذار الحريق، وأحدث وسائل الإضاءة طبقا للمعايير العالمية التي تتناسب وطبيعة المبنى الدينية والأثرية.

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت هذا العام علي اربعة جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع “محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر”، وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B، وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، بالاضافة الى جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي “الياهو هانبي بالإسكندرية”.

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وتأتي أهمية فوز هذا المشروع في مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

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بقلم دعاء محمود

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