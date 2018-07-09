ترميم %17 من المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

دعاء محمودقال وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزراة قامت بتنفيذ %17 من أعمال مشروع ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل يونيوالمقبل.كانت وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت فى أعمال

دعاء محمود

قال وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزراة قامت بتنفيذ %17 من أعمال مشروع ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل يونيوالمقبل.

كانت وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت فى أعمال ترميم وتطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى، بعد غلقه لأكثر من 13 عاماً.

أضاف أبوالعلا لـ«المال»، أن الانتهاء هندسياً من أعمال التطوير خلال 6 أشهر، متابعاً أن تكلفة المشروع تصل إلى 120 مليون جنيه، بتمويل من الحكومة المصرية التى كانت قد خصصت آواخر العام الماضى نحومليار و270 مليون جنيه، لتمويل وتطوير وترميم ٨ مواقع آثرية، بينها المتحف اليونانى الرومانى، ومتحف الحضارة ومشروع تطوير هضبة الهرم وغيرهم.

أكد أبوالعلا أن أعمال التطوير للمتحف تضمنت رفع المخلفات ووضع سيناريوعرض جديد للقطع الآثرية، ليصبح المتحف مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفى، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمى يضم قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعى الآثرى للأطفال.

يذكر أن المتحف أغلق منذ 2005 من أجل ترميمه، وقام قطاع المتاحف، على مدى عامين كاملين، بإعادة تسجيل وتوثيق، وتشوين ونقل القطع الآثرية إلى العديد من المخازن بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، لكن فى 2011 توقفت أعمال الترميم لعدم توافر الموارد المالية اللازمة ونشوب ثورة 25 يناير.

وأنشئ المتحف اليونانى الرومانى 1892، وافتتحه الخديوى عباس الثانى، 1895، ويعرض العديد من القطع الآثرية التى عُثر عليها فى الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمى والعصر الرومانى.