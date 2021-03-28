تركي آل الشيخ يعلن تقديم 100 ألف جنيه لكل أسرة متوف في حادث قطار سوهاج

الذي وقع قبل أيام مخلفا 32 وفاة

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ ، الأحد ، تقديم 100 ألف جنيه لكل أسرة كل متوف في حادث قطار سوهاج .

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته بفيسبوك : “لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج”.

وأضاف: “ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ الف جنيه لاسره كل متوفي في الحادث الأليم”.

وتابع: “دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل علي المصابين”.

وقال: “حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء”.

وكانت وزارة الصحة ذكرت أن 32 مواطنًا توفوا وأصيب 165 آخرين في حادث قطار سوهاج .