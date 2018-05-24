تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

المال- خاص أعلن تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وف بيان.وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي، في ديسمبر 2017، عقب إسهام

المال- خاص

أعلن تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وف بيان.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي، في ديسمبر 2017، عقب إسهامته في مشروع الاستاد الخاص بالنادي، غير أن رئاسته كانت محل انتقاد البعض من جمهور الأهلى.

نص البيان

على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري،، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني.

كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي، وهو أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شئ ..

إلا انني اليوم أجد نفسي مضطراً أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم..