رياضة

تركي آل الشيخ يتحدث عن كواليس اقتراب مدرب برشلونة من تدريب نادٍ مصري

خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
إسلام مصطفى 9:43 م, الجمعة, 17 أبريل 20 9:43 م, الجمعة, 17 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أوضح تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، أن كيكي سيتيين، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، كان سيتولى تدريب أحد الفرق في الدوري المصري، ولكن ليس بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كنت على وشك امتلاك نادٍ في الدوري المصري، وسيتيين كان سيتولى تدريبه ووقع على العقود، كان ذلك في وقت عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، ولكن عندما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة.

وأضاف: كيكي كان سيصل القاهرة ويبدأ تدريب الفريق بعدها بـ3 أيام جاء له عرض برشلونة، ولكني أخبرته بأن الفرصة لا تفوت. تلك هي الحكاية.

واختتم حديثه: لن أخبركم من هو الفريق، ولكنه عنده مستقبل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الأهلي: ننتظر قرار عاشور نهاية الموسم

إسلام مصطفى 12:43 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

محامي النقاز: اعتذار الزمالك للاعب قد يمنحنا فرصة للتفاوض بشأن الأزمة

إسلام مصطفى 12:24 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

سيد عبدالحفيظ: لم أعترض على تخفيض راتبي والأهلي لديه توجه في هذا الملف

إسلام مصطفى 12:20 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي (فيديو)

إسلام مصطفى 11:04 م, السبت, 11 أبريل 20

شريف إكرامي يواصل التدريب داخل منزله استعدادًا لعودة النشاط الرياضي (فيديو)

إسلام مصطفى 4:08 م, السبت, 11 أبريل 20

مدرب الجونة: أتمنى عودة الدوري وأداء حسام غالي لم يفاجئني

إسلام مصطفى 2:45 م, الجمعة, 10 أبريل 20