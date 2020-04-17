تركي آل الشيخ يتحدث عن كواليس اقتراب مدرب برشلونة من تدريب نادٍ مصري

أوضح تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، أن كيكي سيتيين، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، كان سيتولى تدريب أحد الفرق في الدوري المصري، ولكن ليس بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كنت على وشك امتلاك نادٍ في الدوري المصري، وسيتيين كان سيتولى تدريبه ووقع على العقود، كان ذلك في وقت عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، ولكن عندما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة.

وأضاف: كيكي كان سيصل القاهرة ويبدأ تدريب الفريق بعدها بـ3 أيام جاء له عرض برشلونة، ولكني أخبرته بأن الفرصة لا تفوت. تلك هي الحكاية.

واختتم حديثه: لن أخبركم من هو الفريق، ولكنه عنده مستقبل.