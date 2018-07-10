تركي آل الشيخ لإدارة الأهلى: لموا نفسيكم انتم أقزام

أحمد صبرى قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه لم ير ضعفًا أكثر من هذا رغم صمته الطويل، وذلك فى ردّه على بيان النادى الأهلى حول أزمته معه.وأضاف، في منشور له على موقع فيسبوك: لا أملك إلا أن أقول لم أر ضعفًا أكثر من هذا.. سكتَ دهرًا ومن بعد ذلك نطق ببيان ضعيف و

أحمد صبرى





قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه لم ير ضعفًا أكثر من هذا رغم صمته الطويل، وذلك فى ردّه على بيان النادى الأهلى حول أزمته معه.

وأضاف، في منشور له على موقع فيسبوك: لا أملك إلا أن أقول لم أر ضعفًا أكثر من هذا.. سكتَ دهرًا ومن بعد ذلك نطق ببيان ضعيف وغير واضح الاتجاه.. عمومًا أنا جاهز لكل شيء ولكل من قبض.. كل شيء موثق.