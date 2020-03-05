تركي آل الشيخ : سأجمد الرئاسة الشرفية إذ لم تُقبل استقالتي من الأهلي (صورة)

نفى المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلقيه اتصالًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد أن تقدم الأول باستقالته من الرئاسة الشرفية.

وعلق تركي آل الشيخ ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا: «هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني، الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال».

وأضاف: «ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب، وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة».

وتابع حديثه: «حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم، وحفظ الله مصر وشعبها الكريم، محبكم، أدعولي».