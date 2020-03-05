رياضة

تركي آل الشيخ : سأجمد الرئاسة الشرفية إذ لم تُقبل استقالتي من الأهلي (صورة)

آل الشيخ: حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي
إسلام مصطفى 9:49 م, الخميس, 5 مارس 20 9:49 م, الخميس, 5 مارس 20

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نفى المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلقيه اتصالًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد أن تقدم الأول باستقالته من الرئاسة الشرفية.

وعلق تركي آل الشيخ ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا: «هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني، الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال».

وأضاف: «ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب، وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة».

وتابع حديثه: «حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم، وحفظ الله مصر وشعبها الكريم، محبكم، أدعولي».

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بقلم إسلام مصطفى

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